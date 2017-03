Siete cosas que nos hacen felices a los asturianos (y que no tiene nadie más en el mundo)

La sidra

El cachopo (y la fabada y el pote y...)

El próximo lunes se celebra el Día mundial de la felicidad y como dice el refrán no es más feliz el que más tiene sino el que menos necesita. Por eso, porque lo verdaderamente importante es valorar lo que nos rodea, ahí van siete cosas que nos hacen felices a los asturianos (y que no tienen en el resto de España).Es la bebida por excelencia. Tanto que la noticia de que los llagareros planteaban hace semanas subir el precio de la botella provocó ríos de tinta. No cabe duda de que con el alcohol conviene ser responsable pero ¿quién va a negar que escanciando una botella se pueden vivir muy buenos momentos? Seguro que pocos. Como muestra, un dato. Sólo el año pasado se vendieron 1,9 millones de botellas de sidra denominación de origen No se puede negar que la gastronomía asturiana es una de nuestras mejores cartas de presentación. No hay turista que se precie que no tome una buena fabada. O un buen cachopo. Estamos tan orgullosos de estos platos que cuando alguien se mete con ellos los asturianos saltamos. Que se lo digan a Adría





La naturaleza y los paisajes

Hace más de 30 años que nació la marca "Asturias paraíso natural". Un eslogan que ha calado en toda España. ¿Quién no ha soñado con perderse en los Picos de Europa? La montaña a media hora en coche de la playa, otra de las maravillas de vivir en el Principado.





Las playas

A pesar de que es mentira que "en Asturias siempre llueve" quizá hay que reconocer que el tiempo del Principado no es el mejor del mundo. Pero cuando sale el sol en la región sabemos aprovecharlo en los arenales de la región . Rincones como la playa del Silencio o Barro son, sencillamente, únicos.





La gaita

Si a un andaluz se le remueve todo cuando escucha flamenco un asturiano no podía ser menos con la gaita. Sólo hace falta ver vídeos como el que estos días ha recorrido internet en el que se ve a una banda de gaitas de Llanes tocando en pleno centro de Nueva York . Si te emociona es que eres asturiano de pura cepa.





Los propios asturianos

Google cree que los asturianos somos raros pero también "buena gente". Y si lo dice Google, va a misa.





La Santina

Seas o no creyente el sentimiento de los asturianos por la Virgen de Covadonga va mucho más allá de la religión.