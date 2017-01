Diez voces inconfundibles del doblaje español

C. Doval/Redacción

Aunque a menudo el doblaje es denostado por los más puristas, hay que reconocer que la tarea de poner voz a un actor o actriz en una película o serie supone una gran responsabilidad. No en vano, los dobladorescon los que dotan a sus personajes. Recordamos a continuación algunos dobladores del cine español cuya voz ha quedado ligada a grandes actores de la historia del cine.

Constantino Romero

La aparición de Darth Vader en 'Rogue One', primer 'spin off' de 'Star Wars' que todavía puede verse en algunas salas de nuestro país, provocó un halo de nostalgia entre los espectadores más veteranos. Y es que ya no estaba ahí la voz de Constantino Romero. El más popular de nuetros dobladores murió en 2013, dejando huérfano no solo al malvado Vader, sino también a personajes como Harry 'El Sucio' (Clint Eastwood) o Terminator (Arnold Schwarzenegger).

José García Guardiola

El actor murciano siempre será recordado por ser la voz de Humphrey Bogart en 'Casablanca'. También dobló a otros actores míticos como Anthony Quinn, John Wayne, Robert Mitchum y Richard Burton. Asimismo se encargó del doblaje del truculento Freddy Krueger en la primera entrega de 'Pesadilla en Elm Street'. Murió en 1988 víctima de un infarto.

José García Guardiola / Youtube



Comenzó en la televisión poniendo voz al(Leonard Nimoy) en la serie 'Star Trek'. En el cine es la garganta habitual dey también fue el mago Gandalf (Ian McKellen) en la saga 'El señor de los anillos'. El Dr. Gang, de la serie de animación, es otro de sus personajes más conocidos.

Pepe Mediavilla / Youtube



La hija de Pepe Mediavilla también se dedica al mundo del doblaje. Hemos podido escuchar su voz en boca de actrices como

Nuria Mediavilla / Youtube Mercedes Montalà

Se estrenó poniendo voz aen 'Conexión Tequila'. Desde entonces se mantiene fiel a la actriz californiana y a otras como

Mercedes Montalá / Youtube



Es el encargo de hacer quehable en castellano. Debutó en(es la voz de Zach Galligan, el protagonista) y desde entonces, además de a Carrey, ha doblado a

Luis Posada / Youtube



Otra de las voces más carismáticas del doblaje español. Su profunda voz la hemos escuchado en infinidad de películas por boca de. También ha doblado aen películas como 'Bailando con lobos', 'JFK' o 'El guadaespaldas'. Uno de sus primeros personajes fue el zorro Swift de la serie de dibujospero como no hablaba se limitó a realizar jadeos y aullidos.

Ramón Langa / Youtube



hablan español gracias a la voz de Graciela Molina. Asimismo, ha doblado a. Aunque su personaje más carismático es Totó, el niño de

Graciela Molina/ Youtube Ricardo Solans

La característica voz en castellano depertenece al veterano doblador catalán Ricardo Solans. A él le debemos también el complicado doblaje deen 'Tootsie'.

Ricardo Solans/ Youtube Jordi Brau

El doblador deen 'La vida es bella' es este actor catalán que se dedica a esta tarea desde 1983. También ha puesto voz a. Y es Chucky, el muñeco diabólico.