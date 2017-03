'Tarde para la ira', triunfadora en los Premios de la Unión de Actores

EP / Madrid

La películala obra teatral 'Historias de Usera' y las series televisivas 'Vis a Vis' y 'El ministerio del tiempo', de manera repartida estas últimas, han sido las grandes triunfadoras de unaque ha estado marcada por la reivindicación del gremio de la necesidad de una "mayor visibilidad" de la mujer y más papeles femeninos.

'Tarde para la ira' ha arrasado en la categoría de cine, con cinco galardones, empezando en la categoría revelación. En el apartado de actriz, la premiada ha sido Ruth Díaz -primera en reivindicar "más personajes femeninos"--, mientras que el actor revelación ha sido Font García.

Luis Callejo (actor protagonista), Pilar Gómez (reparto), y Manolo Solo han completado el elenco ganador de la cinta de Raúl Arevalo. "Si yo fuera mujer, no habría accedido a este tipo de papel y quiero dedicar este premio a las mujeres de mi generación: os admiro, estoy orgulloso de vosotras y este mundo es muy injusto y tenemos que cambiarlo", ha reivindicado Solo al subir a recoger su premio.

Carmen Machi ha ganado el galardón de actriz protagonista ('La puerta abierta'), dedicándolo a "todas las mujeres con vida sórdida pero que les aparece un rayo de luz" y Candela Peña ('Kiki, el amor se hace') el de actriz secundaria. Peña, quien ha asegurado que "esto está cabrón", ha reconocido sentirse "muy reconocida" durante toda la gala: "protagonista en los 40 con momentos jodidos, actriz, madre...es mi noche", ha aseverado tras dedicar el premio a todas las mujeres y actrices. La terna de premiados en cine la ha completado Carlos Santos por actor secundario ('El hombre de las mil caras'), aunque no ha podido estar por una reciente operación.

En televisión, 'Vis a vis' y 'El ministerio de tiempo' han copado los premios con dos cada uno. Así, Julián Villagrán ha recibido el premio de mejor actor secundario por su papel en 'El ministerio del tiempo' -también ha reivindicado más papeles femeninos--, mientras que Aura Garrido ha ganado en la categoría de mejor actriz protagonista. Asimismo, Inma Cuevas ha logrado el de mejor actriz de reparto, que se suma al de actriz secundario de Alba Flores por 'Vis a vis'.

Precisamente, uno de los puntos más divertidos de la gala ha llegado con la confusión a la hora de entregar el premio a la mejor actriz secundaria. Pese a que estaba previsto entregar el galardón de mejor actor de reparto, ha habido una confusión con el sobre y han llamado al escenario a Alba Flores ('Vis a vis'), quien ha dicho con humor sentirse "como 'Moonlight'", en alusión al error de los Oscar.

En su discurso, la hija de Antonio Flores ha dedicado el reconocimiento a los "actores raciales" en un país "diverso y de cultura de todo tipo". "No tengo miedo a encasillarme, es como si le preguntaran a Denzel Washington si tiene miedo de encasillarse por ser negro", ha ironizado. Han completado el palmarés de esta categoría Adrián Lastra, en la categoría de actor de reparto por 'Velvet' y Pedro Casablanc como actor protagonista en 'Mar de plástico'.

En teatro, 'Historias de Usera' ha destacado sobre el resto gracias a los dos premios en actores secundarios. Por un lado, Inma Cuevas ha repetido premio tras su reconocimiento en la categoría de televisión --"me he hecho un Emma Suarez", ha bromeado, en alusión a los dos Goya de la actriz este año--, mientras que José Troncoso ha hecho lo propio como actor de reparto.

Consuelo Trujillo ha sido la mejor actriz protagonista (Criatura') y ha aprovechado para "unirse a lo reivindicado, que es más necesario para las actrices que superan los 50 años". Ángel Ruiz ha sido mejor actor protagonista por 'Miguel de Molina, al desnudo' --"Me siento orgulloso de ser español pero a veces me avergüenza de ver tantas injusticias", ha lamentado--. Además, han sido premiados Rubén Frías (actor de reparto por 'Danzad malditos') y Estefanía de los Santos (mejor actriz de reparto por 'La distancia').

30 segundos de escena, más que una ley

La gala, presentada por la actriz Cristina Medina -y acompañada en diversos momentos por cuatro personas discapacitadas--, ha transcurrido con mucho humor y alguna reivindicación, centrada especialmente en la necesidad de contar con más papeles femeninos. Así, la secretaria de igualdad de la Unión de Actores, Berta Ojea, ha encabezado las protestas respecto a una "brecha, laboral y salarial" de las actrices.

"Necesitamos que veamos en los escenarios y en nuestras televisiones y en pantallas de cine a mujeres diversas, de muchos colores y edades. Es necesario que la industria cultura asuma y se comprometa con la igualdad, porque sin mujeres no hay cultura", ha aseverado. Ojea ha presentado el premio Mujeres en Unión, que ha recaído en el exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente.

"Con 30 segundos vuestros, de una escena, conseguimos más que con una años de una Ley. El silencio ha sido el principal cómplice, mata más el silencio que los golpes y voy a pedir que no se haga ni un minuto de silencio Estamos cansados de responder al silencio con silencio y llenarlo de presencia: hay que hacer ruido", ha asegurado el experto forense, que ha recibido una ovación cómplice de todo el público asistente.

El secretario general de la Unión de Actores, Iñaki Guevara, ha instado a ser "optimistas" a los profesionales del sector, a pesar de que "el momento actual es duro y no baja el IVA cultural". "Creo en nuestra fortaleza como colectivo, somos resistentes por naturaleza", ha defendido Guevara, quien ha centrado su discurso en la llegada del Estatuto del Artista al Congreso de los Diputados.

"Nuestra lucha es activa e incensante y con la llegada del Estatuto al Congreso supone el reconocimiento de la especificidad de la profesión: es un hecho de mucha importancia y trascendental", ha apuntado. En cualquier caso, Guevara ha recordado que este iniciativa "no significa que se vayan a acabar todos los problemas" de los actores, aunque sea "un gran paso adelante".

"Es indispensable explicar a partidos políticos, a la sociedad y al mundo todo esto para defender el proyecto. Ser actor es un durísimo trabajo, aunque más que eso es pasión. Por eso, en el Congreso de los Diputados hemos acercado nuestra realidad para seguir defendiendo lo que es justo: sin nosotros no hay cultura", ha aseverado. Guevara ha insistido en que, de no salir adelante estas leyes, los actores "no tendrán los mismos derechos que el resto de los trabajadores". "No conozco ningún actor que no ame esta profesión y, defender nuestro trabajo, es defender la cultura", ha concluido.

Alicia Hermida, Premio Toda una Vida

Mientras, Alicia Hermida ha subido a recoger el Premio a Toda una Vida, recordando que los actores son "una familia, a veces no muy unida y otras sí". En su discurso, Hermida ha instado a plantearse esta profesión como algo "necesario para comunicar" y ha pedido "aprender de todo, porque con los ojos abiertos siempre se puede aprender".

"Hay que recordar siempre a los grandes, porque ellos nos enseñan a descubrir el secreto de la comunicación", ha concluido, tras tener un breve recuerdo a su primera maestra de actuación. La Unión de Actores ha querido reconocer la "gran trayectoria e impecable recorrido" de la premiada.

Por su parte, el Premio Especial de la Unión ha recaído en el Festival Internacional de cine 16 Kilómetros en Cañada Real (Madrid). La codirectora del festival, Ana González, ha defendido que esta zona madrileña "no es un núcleo de marginalidad ni un supermercado de la droga, sino un barrio en construcción que en su inmensa mayoría intentan salir adelante de la mejor manera posible".