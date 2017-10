Estos son los ejercicios que hace Chris Hemsworth para meterse en la piel de Thor

M.C.

Hay cine con cuerpo y, por supuesto, cuerpos de cine. Este pasado miércoles Thor volvió a la gran pantalla en su tercera entrega,, para volver a mostrar sus dotes como superhéroe y su cuerpo de escultural. Porquese ha convertido en todo un icono de figura escultural, y no es para menos.

El actor australiano, marido de Elsa Pataky, sigue una rutina de ejercicios y nutrición muy específica cada vez que tiene que meterse en la piel del Dios del Trueno. Sus siete ejercicios estrella no son difíciles de realizar si uno tiene un fondo con el que trabajar. Eso sí, para una persona sedentaria, que no se ha calzado unas deportivas en su vida, no es recomendable empezar por aquí.

Acompañado de su inseparable entrenador personal, Luke Zocchi, famoso entre las estrellas por su inafalibles métodos, Hemsworth se ha convertido en un ejemplo de forma física. Con unas sencillas tablas de ejercicios y realizando comidas hasta seis veces al día, el actor de películas como 'Blancanieves y la leyenda del cazador' o 'Los Vengadores' mezcla tablas de ejercicios cardiovasculares y de fuerza de levantamiento de peso. Ver en sus redes sociales como levanta sin más enormes pesas o hace flexiones como si nada es todo un espectáculo.

Smashing the pads with @zocobodypro , nothing better than physical exertion to clear the mind. Any stress or thoughts from today , tomorrow , yesterday or years from now go out the window and your slammed into the present moment . Get moving everyone ! Healthy body healthy mind #padsdonthitback Una publicación compartida de Chris Hemsworth (@chrishemsworth) el 9 de Sep de 2016 a la(s) 5:01 PDT

Circuito de cuatro ejercicios

Hemsworth comienza sus ejercicios con el. Se coloca de rodillas, con las manos en el suelo algo más separadas que el ancho e los hombros. Con las puntas de los pies sobre el suelo, se camina hacia delante y hacia atrás como un oso. Con esto se fortalece el abdomen y los hombros.

A continuación, el Dios del Trueno sigue con una serie de dominadas con las que levanta todo el peso de su cuerpo agarrado a una barra metálica. De seguido se realiza la 'cuerda de batalla', muy en boga en los últimos tiempos, con las que se hacen movimientos rápidos contínuos para fortalecer los brazos.

Gettin it done with the worlds best trainer @zocobodypro. For the best training advice, nutrition advice of just how to be a flat out legend check out his website www.zocobodypro.com Una publicación compartida de Chris Hemsworth (@chrishemsworth) el 11 de Mar de 2017 a la(s) 12:30 PST

Después, Hemsworth sigue con el escalador. El torso debe estar alineado de pies a cabeza con las puntas de los pies y las manos apoyadas en el suelo. Así, se llevan las rodillas al hueco que hay entre las manos.

Tras calentar y hacer los cardiovasculares, sigue con algo de pesas. De pie, sentado y trabajo de hombros.