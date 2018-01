Las mejores películas para cuando no sabes que ver

Tráiler de ?Inside Out? Youtube

Lluvia y frío en la calle, así que el sofá, manta y película se antoja como el mejor plan para las próximas horas pero enciendes la televisión y nada de lo que echan te convence. Un repaso rápido por las plataformas online y ninguno de los estrenos o recomendaciones te convencen. ¡No hay problema! A continuación, te dejamos

'Inside Out' (2015)

Es bastante probable que aún no hayas visionado una de las últimas producciones de Pixar. 'Inside Out' no es solo una animación para niños, es un viaje por las emociones y nuestro cerebro que bien merece la pena.

'Memento' (2000)

Un filme que se realizó con un escaso presupuesto pero que sorprendió al mundo por su calidad narrativa y que lanzó a Christopher Nolan al estrellato. Leonard, un joven investigador no consigue crear recuerdos. Lo último que queda en su mente es el asesinato de su mujer.

'Los cazafantasmas' (1984)

Los más nostálgicos pueden recuperar un clásico de los 80, Los cazafantasmas. Una de las mejores películas de la época.

'Intocable' (2011)

No es una cinta cualquiera, si una película que da ganas de vivir. Philippe, un aristócrata millonario tetrapléjico que contrata como cuidador a Driss, un inmigrante de un barrio marginal recién salido de la cárcel. Esta película francesa estuvo nominada a los Globos de Oro de 2012 como mejor película de habla no inglesa.

'Amélie' (2001)

'Amélie' es una comedia romántica francesa de 2001 que marcó una época. Narra la historia de una joven muy alegre con una imaginación muy especial. Su banda sonora y el recorrido por las calles de París es de los mejor de la cinta.