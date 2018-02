Del Toro, demandado por plagio en 'La forma del agua'

EP / Los Ángeles La última y galardonada película del director mexicano Guillermo del Toro, 'The Shape of Water' ('La forma del agua'), nominada este año al premio Oscar a Mejor película, ha sido demandada por plagio este miércoles en un reclamo que alega que su trama --sobre el romance entre una mujer de la limpieza y una criatura acuática-- copia directamente el argumento de una obra teatral estadounidense.

La demanda, presentada en el Tribunal Federal de Los Ángeles, alega que Del Toro, el productor Daniel Kraus y el estudio de cine Fox Searchlight "copiaron descaradamente la historia, elementos, personajes y temas" de una obra de 1969 del fallecido Paul Zindel.

'The Shape of Water' tiene actualmente 13 nominaciones a los Oscar -la ceremonia de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que se realizará el 4 de marzo- incluyendo las categorías de Mejor Película y Mejor Director.

La demanda, presentada por el hijo de Zindel, David Zindel, ha sido presentada el día después de que se enviaran los votos a unos 8.000 miembros de la Academia -que votan por los ganadores del Oscar- y en ella enumera más de 60 semejanzas entre la obra 'Let Me Hear You Whisper' ('Déjame escucharte susurrar') y 'The Shape of Water' ('La forma del agua').

Incluye que la historia básica de la película y la obra teatral gira en torno a un empleado solitario que trabaja en un laboratorio científico durante la Guerra Fría, forma un vínculo con una criatura acuática cautiva e idea un plan para liberarla. En la obra de Zindel el cautivo es un delfín, mientras que en la película es un ser acuático con rasgos humanoides.

La demanda dice que a pesar de "las similitudes evidentes entre la obra y la película, obviamente derivada, los demandados nunca se molestaron en buscar u obtener una licencia habitual" para los derechos de la obra de Zindel, ni darle crédito.

Fox Searchlight ha descritro los reclamos como "sin fundamento (y) completamente sin mérito".