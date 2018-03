L.T. / E.P. Los Premios Oscars cumplen este 2018 noventa años. La Academia ha dejado a lo largo de la historia de los galardones más importantes de la industria del cine una buena lista de ganadores de los Oscars pero sorprende mucho no encontrar en ella a actores y actrices legendarios y muy reconocidos por el público. Descubrimos a continuación quienes son esos diez actores y actrices que sorprendentemente nunca han ganado un Oscar:

Johnny Depp

Johnny Depp ha estado nominado a Mejor Actor en los Oscars hasta en tres ocasiones. En 2004 por su papel en 'Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra', en 2005 por 'Descubriendo Nunca Jamás' y en 2008 por su papel en 'Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet' pero el actor nunca ha conseguido la estatuilla.

Tom Cruise

Tom Cruise también ha conseguido estar tres veces nominado a los Oscars. Dos veces lo ha hecho como Mejor Actor. La primera fue en 1990 por su trabajo en 'Nacido el cuatro de julio' y la segunda en 1997 por 'Jerry Maguire'. Además, en el año 2000 fue finalista a Mejor Actor de Reparto de los Oscars por Magnolia pero el actor jamás ha conseguido llevarse el gato al agua.

Michelle Pfeiffer

Sorprende también que Michelle Pfeiffer no tenga una estatuilla dorada en su casa. En 1989 fue propuesta a Mejor Actriz por 'Las amistades peligrosas', en 1990 por 'Los fabulosos Baker Boys' y en 1993 por 'Por encima de todo' pero el Oscar se le ha resistido siempre.

Sigourney Weaver

Con 'Aliens: El regreso' fue nominada por primera vez. Y en 1989 apareció en la lista de nominados en dos categorías, en la de Mejor Actriz de Reparto por 'Armas de mujer' y 'Mejor Actriz por 'Gorilas en la niebla' pero tampoco tuvo suerte.

Harrison Ford

El actor solo ha conseguido ser nominado una vez. Fue en 1985 por 'Único testigo' pero el galardón recayó finalmente en William Hurt por 'El beso de la mujer araña'.

John Travolta

Su inolvidable trabajo en 'Fiebre del sábado noche' de 1978 le valió su primera nominación y en 1995 el actor volvió a formar parte de la lista de nominados de los Oscars con 'Pulp Fiction'. Ese año el premio se lo llevó Tom Hanks por 'Forrest Gump'.

Will Smith

Will Smith también sabe lo que es estar nominado en varias ocasiones y no conseguir el premio. En 2002 fue nominado a Mejor Actor por 'Ali' y en 2007 por 'En busca de la felicidad'.

Edward Norton

La primera vez que fue nominado fue gracias a 'Las dos caras de la verdad' a Mejor Actor de Reparto. La siguiente vez fue en 1999, a Mejor Actor por 'American History X'. 16 años tuvo que esperar para volver a estar nominado a un Oscar, ya que en 2015 se volvió a valorar su trabajo como Mejor Actor de Reparto por 'Birdman'.

Amy Adams

La actriz ha sido nominada en cinco ocasiones, cuatro de ellas a Mejor Actriz de Reparto por 'Junebug' en 2006, 'La duda' en 2009, 'The Fighter' en 2011 y 'The Master' en 2013. Además, en 2014 cambió a la categoría de Mejor Actriz gracias a 'La gran estafa americana'.

Annette Bening

Annette Bening recibió su primera nominación en 1991 a Mejor Actriz de Reparto por 'Los timadores'. En el año 2000 apareció de nuevo en la lista, esta vez a Mejor Actriz por 'American Beauty'. En 2005 y 2011 repitió en la categoría de Mejor Actriz por 'Conociendo a Julia' y 'Los chicos están bien', respectivamente.