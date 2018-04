¿Eres un verdadero friki? 10 películas que no te puedes perder

C. G. El frikismo está más extendido que nunca. Hoy en día es difícil no encontrarse a alguien que no tenga una afición que se sale de lo normal. Esas obsesiones o intereses excéntricos se trasladan en el mundo del cine a las películas de ciencia ficción, fantasía o terror.

Si estás convencido de que eres un auténtico friki del séptimo arte, deberías haber visto las películas que te mostramos a continuación.

'La Guerra de las Galaxias' (1977)

Cualquier buen friki que se precie debe ver la saga de 'Star Wars' al menos una vez al año. Pero solo los capítulos IV, V y VI, las tres películas originales. 'La Guerra de las Galaxias' es probablemente, y con perdón de 'El Señor de los anillos' (2001), la saga que más fans acumula por metro cuadrado. Las tres nuevas películas que Disney

'Battle Royale' (2000)

Mucho antes de que 'Los juegos del Hambre' (2012) viera la luz, el director japonés Kinji Fukasaku nos regaló un filme mucho más violento y sanguinario que el protagonizado por Katnis Everdeen. Unos jóvenes problemáticos deben matarse unos a otros para sobrevivir tras ser abandonados a su suerte en una isla.

'Starship troopers: Las brigadas del espacio' (1997)

Paul Verhoeven pareció no inmutarse por el patinazo de 'Showgirls' (1995) y decidió volver a la carga con una película que tenía todos los boletos para fracasar en taquilla. El holandés volvió a equivocarse con el casting al elegir a un elenco de jóvenes actores de dudoso talento. Aun así, la película logró salvar los muebles por sus estupendos efectos especiales. Tres secuelas y un 'remake' después, 'Starship troopers: Las brigadas del espacio' se ha convertido en una cinta de culto para muchos frikis.

'Akira' (1988)

Acostumbrados a las amables producciones de Hayao Miyazaki, la adaptación que Katsuhiro Otomo hizo del manga de culto supuso un punto de inflexión en la prolífica industria de la animación japonesa.

'Zombies party' (2004)

Las películas de muertos vivientes son una de las debilidades de cualquier friki, especialmente cuando como en este caso se mezcla el humor con zombis. 'Shaun of the Dead', traducida bochornosamente en España como 'Zombies party', nos narra la triste y rutinaria vida de Shaun, un joven londinense que ve como su mundo cambia completamente con el apocalipsis zombi.

'Scott Pilgrim contra el mundo' (2010)

Edward Wright convirtió las novelas gráficas de Bryan Lee O'Malley en una obra de culto en el mundo friki. El día que Scott Pilgrim conoció a Ramona Flowers, la chica de sus sueños, no se imaginaba que para conquistarla tendría que derrotar a sus siete malvados exnovios (con superpoderes incluidos). Su estética, a medio camino entre una película y un videojuego, no deja indiferente a nadie.

'Guía del autoestopista galáctico' (2005)

Sus tronchantes ocurrencias y su reparto más que acertado compensaron los pequeños fallos narrativos que fueron tan criticados en su estreno. Garth Jennings adaptó a la gran pantalla la novela de Douglas Adams, regalándonos una película que mejora con cada visionado y que no deja de captas fieles.

'El señor de los anillos' (2001)

Cómo no podía ser de otra manera, 'El señor de los anillos' es junto con 'Star Wars' una saga imprescindible en la vida de cualquier friki. Trasladar a la gran pantalla el extenso universo de Tolkien y no morir en el intento es algo que sólo Peter Jackson podía conseguir.

'Golpe en la pequeña China' (1986)

Esta joya ochentera debe ser reivindicada como lo que es: una obra maestra del divertimento puro y duro. La cinta de John Carpenter, convertida hoy en día en una película de culto, fue un auténtico fracaso en taquilla. El patinazo fue tan grande que el realizador dejó Hollywood para convertirse en un cineasta independiente.

'Videodrome' (1983)

Obra maestra de David Cronenberg para unos, delirio visual de mal gusto para otros. Lo que sí es cierto es que esta película inauguró el movimiento de la Nueva Carne, la fusión del cuerpo humano y la máquina, género que llegó a su punto culminante en las dos partes de 'Tetsuo' (1989).