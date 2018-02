Nueve alternativas al café para tener energía

A.B. Millones de españoles se despiertan a diario con una taza de café para iniciar la jornada con energía. Son varios los estudios que apuntan que en dosis moderadas el consumo de café no solo no es perjudicial para la salud, sino que aporta notables beneficios a nuestro cuerpo. No obstante, siempre debemos tener presente que no conviene abusar de la cafeína, por lo que resulta recomendable tener presentes otras alternativas que nos aportarán ese plus energético tan necesario para afrontar el día y que, además, nos aportarán otros beneficios para nuestra salud.

Achicoria

Es sin duda uno de los sustitutos del café más conocidos. Cultivada desde el antiguo Egipto, es una importante fuente de vitamina A y potasio, además de otros minerales como el calcio y el magnesio.

Agua tibia con limón

Tomar a primera hora del día un vaso de agua tibia mezclada con limón nos ayudará a rehidratarnos y a empezar la jornada con energía.

Leche de avena

Además de poseer propiedades digestivas, tiene un sabor suave y es muy nutritiva. Nos ayudará también a controlar la ansiedad, ya que su consumo favorece la relajación del sistema nervioso.

Té de manzanilla

Nos ayudará a empezar el día de forma relajada y mitigará los efectos del estrés y la ansiedad.

Té de jengibre

Otra buena alternativa para no abusar del café es esta bebida, que además nos ayudará a mejorar la digestión y a controlar los gases.

Kombucha

Se trata de una bebida fermentada de forma natural de sabor ácido y refrescante. Originaria de China, es un buen sustitutivo para evitar abusar de la cafeína.

Agua de coco

Además de no tener prácticamente calorías, es ideal para recuperar la hidratación de la piel por su aporte de minerales como el potasio, magnesio, sodio, yodo, selenio y zinc.

Té verde

Entre sus componentes destacan flavonoides antioxidantes y otros polifenoles, en especial las catequinas, buenas para el corazón, la memoria y la piel, entre otros, y la L-teanina, un aminoácido que nos ayuda a reducir el estrés.

Teeccino

Aunque en nuestro país es relativamente desconocido, este es uno de los sustitutos del café más habituales en los países anglosajones, sobre todo porque su sabor es parecido al del café.