Cinco planes originales para disfrutar de Halloween

M.C.

Es una festividad heredada de Estados Unidos que cada vez se está instaurando más en nuestro país, pero esto no quiere decir que no sea divertida. Llega lay hay que estar preparado. Los planes parapueden ser muchos y muy diversos. Con algo de imaginación, ya sea en familia, con amigos o con la pareja, hay un montón de posibilidades a la hora de divertirse en la noche de los muertos.

No dudes a la hora de meterte de lleno en la fiesta y organizar alguna actividad divertida. Desde bailes de disfraces, lo más típico, hasta noches de cine, de historias de terrror o cocina en familia. Toma nota, este Halloween va a ser más que divertido.

Sesión de maquillaje

Para las más coquetas las sesiones de maquillaje entre amigas son perfectas para lucir increíble en la fiesta posterior. En lugares como Youtube pueden encontrar tutoriales perfectos que te enseñan como hacer los looks más terroríficos. Tintes de pelo, látex líquido y sangre artificial se convertirán en tus mejores aliados a la hora de conformar el mejor maquillaje para tu disfraz. Incluso a veces no hace falta ni éste último, el maquillaje puede con todo.

Noche de cine

Ya sea con tu pareja o con tus amigos uno de los planes que te proponemos es que hagas una selección de buenas películas de terror y pases una noche de cine. Desde las más antiguas como 'La matanza de Texas' o 'Viernes 13', hasta las más sangrientas como 'Saw' o las más inquietantes como las asiáticas 'The Ring' o 'Shutter'. Las películas de miedo siempre han sido un 'must have' para cualquier noche cinéfila que se precie, pero en la noche de los muertos mucho más. Para terminar, toda la saga de Halloween de John Carpenter rematará los nervios.

Cocina de terror

Para los que quieran pasar un rato divertido con los más pequeños de la casa, no hay nada como afanarse en la cocina para dar forma a dulces y pasteles con la apariencia mas terrible que haya. Así, podrán aprender algunos trucos de cocina mientras pintan galletas con cara de calavara, dan forma de fantasma a una magdalena o moldean fondant para crear personajes que provoquen mucho miedo.

Historias de miedo

Otro plan perfecto para hacer con los reyes de la casa es una sesión de historias de miedo. Una manta en el suelo, luz de velas y los dulces que se han realizado previamente son ideales para lanzarse al mundo de la imaginación y el terror a través de historia. Eso sí, ojo con los más miedosos, no vayan a pasarlo más. Con un disfraz apropiado y poniendo voces los chavales pueden divertirse de lo lindo.

La mejor fiesta

Los grupos de amigos podrán pegarse una buena fiesta con los mejores disfraces en esta noche de Halloween. Bebidas sangirentas, aperitivo de miedo y una buena música pueden ser el alma de la fiesta junto a las risas y los bailes. También hay que contar con la decoración, que se puede elaborar con cosas cotidianas y que haya por la casa. Cualquiera de las actividades anteriores podrán implementarse en la fiesta.