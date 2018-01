Cinco escapadas para después de Navidad

V.S.M.

Lasquedan atrás y para muchos supone el inicio de unas merecidas. Si te ha tocado trabajar eny estás contando los días para que lleguen tus días de descanso, aquí te ofrecemos cinco destinos para escaparse después de Navidad.

Los meses de invierno hacen especialmente atractivos ciertos destinos. Además, al plantearse viajar fuera de fechas festivas o puentes resulta mucho más barato. Por otro lado, a la hora de llegar a tu destino podrás disfrutarlo con mucha más calma y tranquilidad.

París

Viajar a París y visitar la capital gala es siempre una buena opción. París, conocida como la Ciudad de la Luz, recibe al viajero de manera especial en cada ocasión. Sus monumentos, sus calles, museos y restaurantes invitan al paseo, a la visita y al disfrute.

Cada rincón de París esconde preciadas maravillas. Perderse entre sus gentes es un placer único. Los meses de invierno París luce espléndido. Envuélvete en tus mejores abrigos, gorros, bufandas y gorros y escápate a París para desprenderse de las resacas navideñas.



La Torre Eiffel. Foto: Getty Images

Marrakech

Marruecos es uno de los principales destinos de invierno. Sus templadas temperaturas durante los meses invernales convierten a este país en uno de los principales destinos turísticos en estas fechas. La actividad de Marrakech hace que esta ciudad sea de las más atractivas del país.

Marrakech es un sinfín de callejuelas, mezquitas, motos, coches, personas que van y que vienen. Sus olores envuelven al visitante al acercarse a su zoco. Lo mismo sucede al llegar a la mítica plaza de Jemaa el-Fna. Este lugar cobra vida propia con la puesta del Sol. Los puestos de comida típica marroquí hacen vibrar y atraen a turistas y locales con sus luces y sabores.



Vista de un mercado en Marrakech. Foto: Getty Images

Alpes suizos

Escaparse a esquiar es una de las opciones más recurridas en los meses de invierno. Si en Navidad no has podido disfrutar de la práctica de este deporte y dispones ahora de unos días, no lo dudes. Los Alpes suizos esconden impresionantes estaciones de esquí con instalaciones de primera clase para los amantes de este deporte.

Además de la práctica del esquí, los Alpes ofrecen una gastronomía única, pueblos de ensueño o balnearios y spas en los que reponer fuerzas.



Los Alpes suizos. Foto: Getty Images

Madeira

La relativa cercanía de esta joya del Atlántico hace que sea un destino muy atractivo para escaparse unos días después de Navidad. Más allá del turismo de sol y playa, Madeira ofrece al visitante impresionantes parajes naturales, así como arraigadas tradiciones culturales.

Si te gusta perderte en la naturaleza y caminar por acantilados y senderos Madeira te atrapará. Su capital, Funchal, esconde entrañables barrios llenos de vida. Además, sus restaurantes se llenan de gente para degustar sus ricos platos de pescado.



Vista de Madeira. Foto: Getty Images

Helsinki

El invierno en Helsinki es una auténtica experiencia. La capital finlandesa está captando cada vez más visitantes durante estos meses. Su luz de invierno, sus mercadillos o sus restaurantes otorgan un plus a este destino. Además, la instalación de una imponente pista de hielo supone una visita obligada en tus días en Helsinki. Lo mismo sucede con las saunas, que se reparten por toda la ciudad. Helsinki cuenta, incluso, con una sauna pública en la que tienen cabida 600 personas.

Por otro lado, Helsinki es el punto de salida perfecto para las míticas excursiones a Laponia. Una escapada ideal para después de Navidad.



Imagen de Helsinki. Foto: Getty Images