Veintidós restaurantes, unidos contra 'Pesadilla en la Cocina'

J.M.S

Lo que el pasado noviembre era una idea, ahora se hace realidad. Varios restaurantes han impulsado ", que tomará forma el próximo jueves, en una comida organizada en Madrid para intercambiar impresiones e ir más allá. En total son ""Nunca haremos una denuncia individual, pero tenemos derecho a asociarnos y formularla de forma conjunta, porque a la comida irán abogados", explica Manoli, la "vidente" del restaurante Irlanda de El Ferrol.

Cabe recordar que el proyecto de asociación se gestó precisamente en Zamora, a raíz del polémico programa #PesadillaZamora, en el que la propietaria del Café Zamora, Sole Álvarez, dejó que el chef Chicote abandonara el rodaje sin realizar la acostumbrada reapertura. Ahora, Sole y Manoli son dos de las impulsoras de este encuentro en la capital del país que promete "dar mucho que hablar", han anunciado.

El objetivo del encuentro consiste en "reunir a todas aquellas personas que hayan pasado por lo mismo que nosotros: por qué unos negocios funcionaban y otros no, por qué a unos se les montaba un local impresionante y a otros no se nos tocaba la cocina, promesas incumplidas, vejaciones...", explica Manoli, quien se ha recorrido media España "pagándomelo de mi bolsillo". En definitiva, lo que persiguen los descontentos del programa de Alberto Chicote -22 locales son casi un tercio de todos los que han participado en Pesadilla en la Cocina- es denunciar "la estafa" que supone el espacio televisivo de La Sexta.

Que los críticos de Pesadilla hayan elegido el próximo jueves para celebrar la reunión no es casualidad. "Es el día de emisión de Pesadilla en la Cocina", argumentan. En Madrid, "nos conoceremos todos", porque hasta el momento solo existía en un grupo de WhatsApp creado hace un par de meses.

No es la primera queja sobre el programa de Alberto Chicote. "Al final, en el programa solo se puede lucir Chicote, no se nos enseña nada de cocina y firmas un contrato que si incumples te obliga a pagar una indemnización que te arruinaría toda la vida", explica Manoli, del restaurante Irlanda. Hasta la fecha, son varios los locales críticos con el resultado del espacio televisivo. Y algunos de ellos, como La Mansión de Navalcarnero llegaron a denunciar a la cadena. El Castro de Lugo, La Reina del Arenal (Bilbao) o La Concha (El Rocío) son algunos de los restaurantes que no escondieron sus críticas. Entre todos decidirán qué hacer y si optan finalmente por una demanda judicial conjunta a Pesadilla en la Cocina. Hasta el momento, no ha trascendido quiénes son esos 22 empresarios –"detrás de nosotros hay mucha más gente, porque también están los empleados", afirman- ni tampoco quién cocinará el próximo jueves en Madrid.