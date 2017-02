José Andrés: "Si Adrià dice que el cachopo es como una croqueta le apoyo totalmente"

Así de rotundo se mostró ayer noche el cocinero mierenseen el programa "El Intermedio" de La Sexta. El conductor del programa, el Gran Wyoming, le pidió al chef asturiano que se mojase, "¿tú crees como Ferran Adrià que el cachopo no deja de ser una croqueta?". A lo que José Andrés, tras disculparse en broma por no tener cerca a sus asesores, respondió: "" y añadió "si el maestro Adrià, con el que yo trabajé siendo muy joven, dice que el cachopo es como una croqueta, ahí queda y yo le apoyo totalmente al cien por cien".

José Andrés es consciente de ese momento del jardín en el que se mete, "la que me van a dar en Asturias", reconoce. Wyoming le quita hierro y le dice que no, que se ha quedado en tierra de nadie, "no has conseguido que ese muro se te cierre para siempre de vuelta a casa", concluye en referencia al muro en la frontera que quiere construir Donal Trump con el que José Andrés se ha enfrentado abiertamente y sobre quien se habló en buena parte de la entrevista.