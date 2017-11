El 'zasca' de un peluquero a su cita en 'First Dates'

C.D

Isabel nunca olvidará su paso porEsta comercial de Alicante de 54 años llegaba al programa de citas de Cuatro asegurando que su prototipo de hombre era. Sin embargo, su cita estaba muy lejos de parecerse al cantante y presentador.

Diego fue el elegido, un peluquero valenciano de 60 años, que decía ser "muy activo sexualmente" y quien le dio a Isabel probablemte el 'zasca' de su vida. La mujer vivió un momento realmente embarazoso sin comerlo ni beberlo.

Todo comenzó cuando charlaban sobre pelos y peluquerías. Isabel hablaba de lo caro que le resultaba la peluquería y presumía de melena: "Qué pelazo tengo, ¿verdad?". Diego le respondió con un corte en toda regla: "Cuando tengas tiempo te haces las mechas, porque lo llevas para hacer... o cuando tengas dinero, o vente a Valencia y te las hago yo. Te las regalo".

La comercial le confesó que se las había hecho ella misma y el peluquero le contestó con otro 'zasca': "¡Así van!". Pero no se quedó ahí y continuó: "Me habría gustado tener una cita con una persona de tu edad, pero una señora". Isabel le respondió que ella también era una señora y Diego volvió a la carga: "No, me refiero de aspecto. No es tu caso".

Isabel, ya harta de la actitud de su cita, quiso dejarle claro que él tampoco era lo que esperaba: "Yo para mí, y voy a ser sincera, para qué nos vamos a andar con rodeos, me pareces más mayor de lo que tenía previsto".

Pese a todo, y por sorprendente que parezca, la alicantina quiso darle una segunda oportunidad. Y Diego le correspondió porque "es una persona interesante".