'GH Revolution': Hugo se proclama vencedor

C.D

Los espectadores de 'Gran Hermano Revolution' proclamaron anoche ganador del concurso a Hugo. El uruguayo fue el afortunado que se llevó el maletínal obtener el 69,5% de sus votos. La edición con menos audiencia de la historia del 'reality show' se cerró con una gala tan tensa como emocionante.

Los finalistas fueron Yangyang, Christian G., Rubén y Hugo. Y en este mismo orden salieron de la casa. Yangyang fue la primera en abandonar Guadalix. La china se mostró entusiasmada por su participación en el concurso. Le siguió Christian Gabaldón, el favorito de Jorge Javier Vázquez, como así se lo confesó después.

El premio se lo disputaron finalmente Rubén y Hugo, primero amigos en la casa y después irreconciliables enemigos. Pese a que Jorge Javier les invitó a enterrar el hacha de guerra, no hubo forma de que hicieran las paces.

Ambos se subieron a la plataforma de la nave de la casa para escuchar el veredicto de la audiencia. Hugo, al conocer que era el ganador, no pudo reprimir las lágrimas y acabó en el suelo llorando ante la incredulidad de Rubén.

Esta semana, Jorge Javier Vázquez entonaba el 'mea culpa' por los bajos datos de audiencia del programa: "Sería de idiotas pensar que no tengo nada que ver con los malos datos de GH Revolution", afirmó el presentador.

Desde hace unos días, son muchos los que cuestionan la continuidad del programa; lo que ha llevado al Súper a pronunciarse. Así, cuando el jueves a la noche Jorge Javier, como cada año, se disponía a apagar las luces de la casa de Guadalix de la Sierra, el Súper interrumpió al presentador: "No, no, todavía no, Jorge", dijo la mítica voz.

"Este año la luz de 'GH' no se apaga"

Ante la sorpresa del presentador, el Súper se dispuso a despedir el programa con el siguiente mensaje:: las de los que han pasado por esta casa y las de los que nos ven por la tele. Esta luz da calor, acompaña y a muchos nos ha visto crecer. Así que no, este año Jorge, la luz de 'GH' no se apaga . Hasta pronto Jorge", se despidió la mítica voz.

¿Qué quiso decir el Súper?, ¿habrá finalmente 'GH' 19 o estamos ante el final del formato?, ¿a quién iluminarán ahora las luces? Lejos de aclarar el futuro de 'Gran Hermano', el mensaje de la máxima autoridad dentro de la casa ha desconcertado a los fans del programa que se preguntan qué pasará con el programa.