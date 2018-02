'OT 2017': Fiesta final para cerrar la edición más especial

V.S.M. 'Operación Triunfo 2017' baja la persiana definitivamente. Este martes tendrá lugar la gala final, con la que los participantes de esta edición se despedirán del concurso.

En esta gala especial de despedida de 'Operación Triunfo' los espectadores podrán disfrutar de actuaciones de lo más memorables. Por un lado, las tres finalistas del concurso, Amaia, Aitana y Miriam, interpretarán en solitario sus canciones favoritas. Por otro lado, llegarán los dúos más aplaudidos del reality. De esta manera, Amaia y Alfred interpretarán 'Tu canción', tema con el que defenderán a España en Eurovisión. Además, Aitana y Cepeda cantarán el mítico 'No puedo vivir sin ti' y Miriam y Agoney, 'Running'. Por otra parte, Alfred cantará con Marina 'Don't dream is over' y Ana Guerra y Mimi interpretarán 'Don't worry about the thing'. Los duetos los cerrarán Amaia y Roi con su interpretación de 'Shape of you'.

El escenario de 'OT 2017' vibrará, finalmente, con las actuaciones grupales. Los 16 concursantes de esta edición cantarán 'La revolución sexual', 'A quién le importa' y 'Camina', el tema que ellos mismos compusieron junto a Manu Guix.

Momentos especiales en la Academia

La gala final de 'Operación Triunfo 2017' ofrecerá además a los fans una serie de vídeos, en los que se podrán ver los momentos más especiales de los concursantes dentro de la Academia.

Apertura del Canal 24 Horas durante todo este martes

Además, los directivos de 'OT' han decidido reabrir el Canal 24 Horas a lo largo de todo este martes para que los espectadores puedan disfrutar de los últimos momentos de sus ídolos.