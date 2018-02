Alfred declara su amor por Amaia en 'OT, la fiesta'

C.D 'Operación Triunfo 2017' se despidió este martes con una gala en la que pudimos ver por última vez a los concursantes de esta exitosa edición del 'talent show'. Repasamos los mejores momentos de 'OT, la fiesta', que nos dejó una inesperada declaración de amor.

Alfred se declara

Fue el momentazo de la noche. Tras interpretar 'Tu canción', el tema que representará a España en Eurovisión, Alfred pidió a Roberto Leal poder expresar unas palabras. El cuarto clasificado de 'OT 2017' aprovechó la ocasión para declararle su amor a Amaia, la ganadora. "Hace tres meses que me enamoré de Amaia y quería decírselo hoy", dijo el catalán.

Alfred y Amaia cantan 'City of Stars'

Tras su declaración, Alfred pidió cantar con Amaia la canción con la que tres meses atrás se enamoró de la artista navarra. En un día tan señalado como San Valentín, ambos interpretaron el tema con una emoción que ponía los pelos de punta.

Amaia canta 'Shake it out'

La gran triunfadora de 'OT 2017' eligió para el cierre del concurso interpretar el tema que la convirtió en la gran favorita. La pamplonesa eligió el mismo vestido que en la anterior ocasión y volvió a poner en pie a todo el público.

Aitana elige 'Issues'

La segunda clasificada apostó por cantar en solitario esta vez 'Issues'. Todos coincidieron en que fue una de las mejores intepretaciones de la catalana, con la que logró "parar el Universo".

Miriam y 'What about us'

La elección de Miriam, tercera clasificada, fue la canción de Pink que cantó en la gala 11 y con la que sacó a relucir otra vez todo su talento.

Los mejores duetos

Aitana y Cepeda reeditaron el dueto de la primera gala con el tema 'No puedo vivir sin ti'.

Por su parte, Agoney y Miriam no fallaron con 'Runnin', que también intepretaron en la gala de apertura de 'OT 2017'. El canario y la gallega dieron muestras de su talento y la química que desprendieron era innegable.

Alfred y Marina, juntos con 'Don't dream it's over'

Otro de los temas que no podía fallar en 'OT, la fiesta' era 'Don't dream it's over', interpretado por Alfred y Marina. Sus voces dieron una nueva dimensión a la canción, como hicieron en su día, y nos obsequiaron con uno de los mejores duetos de la noche.