5 nuevas series para engancharte este mes

G. T Las series viven su mejor momento en la actualidad. Algunas de ellas se han convertido en auténticos objetos de culto y su séquito de seguidores clama, hambriento, nuevas temporadas o poder 'engancharse' a otras propuestas. Gracias a las plataformas digitales poder ver una serie de principio a fin es sumamente fácil y se convierte en un plan perfecto para este duro invierno.

¿Quieres saber qué novedades se estrenarán este febrero de 2018? Coge sitio en el sofá, una manta y el mando de la tele: ¡que comience el espectáculo!

Altered Carbon (Netflix)

La propuesta estrella de Netflix es esta ambiciosa serie de producción propia que adapta la novela de Richard K. Morgan con el mismo nombre. Te encantará si te gusta la ciencia ficción ya que la historia se remonta en el siglo XXV, en un lugar donde las personas ya no mueren sino que sus mentes se trasladan de un cuerpo a otro. La serie empezó a emitirse a primeros de este mes y las críticas que ha recibido la comparan con la mítica Blade Runner.

Here and Now (HBO)

El pasado 11 de febrero HBO estrenó 'Here and Now', una de las producciones más esperadas de este 2018. Del creador 'A dos metros bajo tierra' y 'True Blood' nace esta serie con una familia multirracial como protagonista. Este drama familiar cuenta la vida de una pareja que tiene cuatro hijos, tres de ellos adoptados. Poco a poco se irán descifrando los secretos que todos ellos ocultan bajo una apariencia de normalidad a través de algunos sucesos sobrenaturales que sólo puede percibir uno de sus hijos.

La serie cuenta con un reparto de lujo con Tim Robbins, Holly Hunter, Jerrika Hinton...

'Stargate: Origins' (Stargate Command)

Un día después de San Valentín, los amantes de 'Stargate' reciben su regalo: una precuela de la mítica franquicia. La serie está protagonizada por la actriz australiana Ellie Gall, que dará vida a la joven Catherine Langfor, el personaje favorito de los fans y que estuvo interpretada en anteriores ocasiones por Elizabeth Hoffman.

Lo curioso de la serie es que no se verá por ningún canal de televisión tradicional ni por plataformas, sino que 'Stargate Origins' se podrá ver en una plataforma digital por Internet exclusivamente dedicada a la franquicia llamada Stargate Command.

Seven Seconds (Netflix)

Netflix sigue apostando por el suspense y el crimen en sus producciones. En 'Seven Seconds', que se estrenará el próximo 23 de febrero, se narra el conflicto que sacude un pueblo cuando un adolescente afroamericano es herido gravemente por un policía. La serie aborda las pugnas raciales entre las fuerzas del orden y la población a la que tiene que prestar servicio.

The Disappearance (Calle 13)

A principios de mes se estrenó esta miniserie de seis capítulos que gira en torno a la desaparición del pequeño Anthony Sullivan de 10 años, durante una fiesta de cumpleaños. En el transcurso de la investigación se rebelarán secretos familiares enterrados durante muchos años que tendrán fatales consecuencias.