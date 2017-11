'Friends': Los secretos más oscuros de sus actores

M.C.

Durante diez años fueron lasy no es para menos.se convirtió en una de las series más aclamadas de la pequeña pantalla y por ende, sus protagonistas entraron en la vida de todos, lo mismo que los actores que los encarnaban.

De muchos, como Jennifer Aniston o Courteney Cox, se han ido conociendo retales de su vida personal durante la emisión del programa y también después. De otros, como David Schwimmer, se ha sabido muy poco, pero no por ello los espectadores se han olvidado de él.

Lo que sí es cierto, es que todos ellos han tenido momentos oscuros en su vida que ahora salen a la luz.

Matthew Perry

Las idas y venidas del actor fueron mundialmente conocidas durante la emisión de la serie, cuando saltaron a la palestra sus problemas con el alcohol. Según el propio actor, desde la tercera hasta la sexta temporada de la producción no se acuerda de nada a causa de las borracheras. "Hubo un momento en el que las cosas se pusieron tan mal que ya no podía parar y todo el mundo lo sabía", reconoció. El alcohol no fue el único de sus problemas. Las drogas también le jugaron malas pasadas durante su estrellato.

Courteney Cox

Lo de la actriz de películas tan taquilleras como 'Scream' es cosa de misterio. En el año 2009 se usentó del rodaje de la serie por motivos personales y no volvió en una semana. Nunca se supo por qué y el trabajo se mantuvo parado hasta su regreso.

También fue un misterio su divorcio con David Arquette, compañero en el filme de terror en el que hacía del famoso policía. Anunciaron su separación en el año 2010 pero no se hizo efectiva hasta el 2013. Tuvieron tiempo de meditar la decisión.

David Schwimmer

Schwimmer es uno de los protagonistas de 'Friends' que menos ha dado que hablar en el mundo de la prensa. Su vida privada está blindada, aunque siempre hay alguna cosa que sale a la luz sin que uno quiera. En el año 2012 tuvo una disputa con sus vecinos al adquirir una parcela con una edificación de 1852. El actor decidió tirar la casa para construir una nueva y sus vecinos se indignaron. "Ross no mola", llegaron a pintar en la valla de la casa.

Jennifer Aniston

Probablemente, es una de las actrices de la serie que más fama alcanzó y por supuesto, de la que más se ha hablado en la prensa. Su relación con Brad Pitt le hizo ser el centro de atención, aunque son otras las situaciones oscuras que Aniston ha tenido que vivir en su vida. Su madre publicó unas memorias en 1999, 'From Mather and Daughter to Friends: A memoir', que provocaron que la actriz cortara la relación con ella durante 10 años. Y aunque después aseguró que todo estaba bien, no fue invitada a su boda con Pitt y tampoco a su enlace con Justin Theroux, su actual marido. Tampoco estuvieron invitados sus compañeros masculinos de 'Friends'.

Matt Leblanc

Fue el único que contó con un 'spin off' después de decir adiós a 'Friends'. El actor que se metía en la piel de Joey reconoció en una entrevista en el año 2014 que había sido detenido en dos ocasiones por conducir bajo los efectos del alcohol.

Aunque sus líos de faldas, como en la serie, le preceden. LeBlanc se divorció por sorpresa de su esposa Melissa tras serle infiel con su compañera de reparto en 'Joey' Andrea Anders, con la que mantuvo una relación durante ocho años hasta su ruptura en 2015.

Lisa Kudrow

La más dulce de las protagonistas de 'Friends' recibió una denuncia en 2014 por parte de su manager que le acusaba de incumplimiento de contrato. La justicia falló en su contra y tuvo que pagarle 1,6 millones de dólares.