Los mayores escándalos sexuales en series de televisión

La escena que Kevin Spacey pidió en 'House of cards'. Netflix

C. Gutiérrez

Desde que comenzaran a salir a la luz los casos deparece que cada vez son más las mujeres que se dedican a denunciar este tipo de casos. Y es el productor ha sido el más sonado pero no el único acusado de abusar de actrices:han sido otros de los nombres que también han sonado estos días.

Pero sin duda el caso que más ha trascendido últimamente, aparte del de Harvey Weinstein, ha sido el de Kevin Spacey. Desde que fuera acusado de violación por parte del actor Anthony Rapp, el intérprete ha ingresado en una clínica de Arizona para someterse a un tratamiento por su adicción al sexo y ha visto cómo su carrera se empañaba por dichas acusaciones.

Tras el escándalo de Spacey, 'House of cards' anunció que pondría fin a su andadura televisiva con su sexta temporada y paralizó el rodaje de la misma. Además, poco después salía a la luz la noticia de que Kevin Spacey hizo cambiar el guion de la serie para poder besas a su compañero de reparto Nathan Darrow, con quien llevaba tiempo obsesionado.

Pero el caso de Kevin Spacey no es el único que ha salpicado a la parrilla televisiva. Aunque no son tan conocidos como los de las grandes producciones de Hollywood, los escándalos sexuales también se han dado en series de televisión. Estos son sólo algunos de ellos.

'Salvados por la campana'

Esa serie adolescente 'naif' que marcó un antes y un después en muchos jóvenes de la época, en realidad no era tan inocente. En 2009 Dustin Diamond, el actor que daba vida a Screech, publicó un libro en el que atacaba a sus compañeros de reparto y destapaba los trapos sucios de 'Salvados por la campana'. Además de drogas, abusos de poder o envidias, Diamond aseguró en su libro que la actriz Tiffani Amber Thiessen (Kelly Kapowski en la ficción) mantuvo relaciones paralelas hasta tres de los protagonistas "a espaldas de su novio e incluso delante de él".

'Física o química'

Si creíamos que en España no pasaban estas cosas, estábamos equivocados. Hace algo más de un año que Úrsula Corberó estuvo en boca de todos por sus polémicas declaraciones sobre 'Física o química'. "Fueron cuatro años de mucha eclosión hormonal: diez jóvenes guapos, con trabajo, dinero y fama, imagínese. Los fines de semana alquilábamos una casa en Segovia y Javi Calvo se disfrazaba de botones y nos escribía historias de miedo. Luego follábamos todos con todos y nadie se enfadaba", aseguraba la actriz. Aunque algunos compañeros de reparto defendieron lo dicho por la actriz, otros como Angy Fernández aseguraron que se había sacado de contexto: "Cada uno es libre de decir lo que quiere, pero yo corrijo lo que no es verdad".

'Los vigilantes de la playa'

Gena Lee Nolin, la actriz de dio vida a la exuberante Neely Capshaw, estuvo hace ya un par de años en el ojo del huracán por una confesión muy parecida a la que hizo Úrsula Corberó. La intérprete que el sexo entre los actores era algo normal y que aprendió cuando debía molestar o no a sus compañeros de reparto para no pillarles en pleno acto: "Si el tráiler se movía, no debías tocar la puerta". A estas declaraciones le siguieron las que hizo David Chokachi, que dio vida a Cody: "Estábamos casi desnudos, todo el día juntos. El sol y el océano desencadenan muchas cosas".

'Siete en el paraíso'

Más grave fue el escándalo que rodeó a la, un tanto mojigata, 'Siete en el paraíso'. Stephen Collins, el actor que dio vida al pastor y padre de familia Eric Camden, confesó haber abusado de hasta tres menores entre los años 70 y 80. El actor fue despedido y duramente criticado por sus compañeros de reparto ya que perdieron dinero después de que la confesión de Collins hiciera que cancelarán las reposiciones de la serie.