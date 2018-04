Macaulay Culkin no puede ver 'Solo en casa'

V.S.M. En el cine hay pocos personajes más entrañables que el de Kevin McAllister en 'Solo en casa'. El niño al que sus padres olvidaron en casa en Navidad, lo encarnaba el actor Macaulay Culkin. Aquel niño es hoy un hombre de 37 años, aún marcado por aquel mítico personaje.

Macaulay Culkin acudió este lunes a The Ellen Show, el programa de Ellen DeGeneres. Ante la emblemática presentadora estadounidense, Culkin ofreció unas sorprendentes revelaciones. El joven explicó lo que supuso para él ese papel y asegura que la gente le sigue pidiendo que repita el gesto en el que se sujeta la cara con ambas manos y grita de terror.

El actor se muestra cansado de esa popularidad, aunque se la toma con humor. No obstante, su confesión más reveladora llegó cuando explicó ante la audiencia que "es incapaz de ver 'Solo en casa'. Culkin asegura que "no soy capaz de ver la película como lo hacen otras personas". Es más, afirmó que en navidades y en Acción de Gracias, fechas en las que más se emite esta mítica película, "intento no salir de casa".