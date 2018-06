Diez películas que se rodaron y nunca se llegaron a estrenar

C. Doval La presencia de actores populares no garantiza el estreno de una película. Un puñado de filmes se han quedado sin llegar a los cines pese a estar rodados, montados y listos para su exhibición. Esto es lo que les ocurrió a estas 10 cintas que os presentamos a continuación.

'My Best Friend's Birthday' (1987)

La primera película de Quentin Tarantino no fue 'Reservoir Dogs', como muchos piensan. El cineasta de Knoxville se estrenó en el séptimo arte con una cinta en blanco y negro rodada en su etapa como empleado de un videoclub. 'My Best Friend's Birthday' se grabó durante tres años con un presupuesto de 5.000 dólares. Aunque inicialmente duraba unos 70 minutos, un incendio en el laboratorio donde se procesaba la dejó en poco más de media hora, por lo que se convirtió en un cortometraje que unicamente se pudo ver en ciertos festivales.

'My Best Friend's Birthday'. Vídeo: Youtube

'Dark Blood' (1993)

River Phoenix, protagonista de 'Dark Blood', falleció 11 días antes de la finalización del rodaje. Como de todos es conocido, Phoenix murió a causa de una sobredosis la noche de Halloween de 1993 a la salida del club Viper Room de Hollywood, que entonces regentaba Johnny Depp. El fallecimiento del actor dejó la película en el limbo y aunque su director, el holandés George Sluizer, intentó terminarla años después usando la voz en off de Joaquim, hermano de River, este se negó. La cinta se presentó en pases privados en algunos festivales con un remontaje de la historia.

Tráiler de 'Dark Blood'. Vídeo: Youtube

'Los cuatro fantásticos' (1994)

El primer intento de llevar a la gran pantalla a los personajes creados por Stan Lee y Jack Kirby fue hace 24 años. Sin embargo, la película fue concebida con la idea de que no se estrenara nunca. Lee había vendido los derechos cinematográficos de sus personajes al productor alemán Bernd Eichinger, quien cuando vio que estaban a punto de caducar se lanzó a toda prisa a rodar la película. El resultado fue desastroso, hasta tal punto que Avi Arad, productor de las dos primeras películas de la actual saga, compró todas las copias en 2002 y mandó destruirlas.

Tráiler de 'Los 4 fantásticos'. Vídeo: Youtube

'Don's Plum' (1995)

Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire eran dos jóvenes actores tratando de hacerse un hueco en el mundo del cine cuando rodaron Don's Plum, película que lleva prohíbida en EEUU casi desde el mismo día en que finalizó su rodaje. DiCaprio está obsesionado con la cinta, la considera un pecado de juventud, y no quiere que se vea de ninguna de las maneras. Ello no ha sido impedimento para que se haya podido exhibir en algunos fectivales e incluso pasó por varios cines en España.

Escena de 'Don's Plum'. Vídeo: Youtube

'My Brother, Borat' (2010)

El directo kazajo Erkin Rakishev no le vio la gracia al falso documental de Sacha Baron Cohen y respondió a los chistes sobre su país por parte del actor británico con una secuela no autorizada que cuenta con escenas que superan en mal gusto a las del original. La cinta nunca vio la luz debido a derechos de autor.

Tráiler de 'My Brother, Borat'. Vídeo: Youtube

'Nailed' (2008)

La película maldita del prestigioso David O. Russell ('La gran estafa americana') contaba con un excepcional elenco de actores, encabezado por Jake Gyllenhaal y Jessica Biel, pero la conocida mala leche del director echó por tierra el filme. O. Russell abandonó tras haberse completado casi todo el rodaje por desavenencias con los productores. En 2014, otra productora adquirió los derechos y la estrenó al año siguiente con un título diferente ('Accidental Love') y un montaje en el que el director original nada tuvo que ver.

Tráiler de 'Accidental Love'. Vídeo: Youtube

'Hippie Hippie Shake' (2009)

El caso de la revista contracultural Oz, cuyos responsables fueron denunciados por obscenidad, es la base de esta película con interesante reparto: Cillian Murphy, Sienna Miller, Max Minghella, Derek Jacobi... Pero una disputa entre el director Beeban Kidron y el guionista Lee Hall obligó a detener la postproducción y Universal canceló la cinta para cobrar el seguro y evitar lo que preveía: un desastre en taquilla.

Tráiler de 'Hippie Hippie Shake'. Vídeo: Youtube

'Spring Break 83' (2009)

El 'Spring break' (vacaciones de primavera) es una fiesta salvaje de estudiantes de una semana que da comienzo en los primeros días de primavera. Se celebra en EEUU y Canadá, así como en algunos países asíaticos y sudamericanos. De ahí parte 'Spring Break 83', que trataba de recuperar el estilo de comedias ochenteras como 'Los Albóndigas' o 'Desmadre a la americana', con las chicas en bikini de rigor y los adolescentes con las hormonas por las nubes. Cuando estaba a punto de acabar el rodaje, una huelga de actores y técnicos que exigían cobrar sus honorarios dejó la cinta en el baúl de los recuerdos.

Tráiler de 'Spring Break 83'. Vídeo: Youtube

'Empires of the Deep' (2012)

Una fantasía 3D al estilo de 'Avatar' ambientada en la antigua Grecia. Esto es lo que prometía 'Empires of the Deep', superproducción que arrancó a los mandos de Pitof ('Catwoman') y con Monica Bellucci como protagonista. El director francés fue sustituido por Jonathan Lawrence, siendo a su vez este cambiado por Michael French, quien acabó el rodaje con Olga Kurylenko en el papel principal. Todavía estamos pendientes de su estreno.

Tráiler de 'Empires of the Deep'. Vídeo: Youtube

'Temptation' (2004)

Mucho antes de hacerse famosa por 'Avatar' y 'Guardianes de la Galaxia', Zoe Saldana protagonizó este musical basado en el mito de Fausto trufado de sexo, pasión e intriga. 'Temptation', de momento, no ha pisado los cines. Solo se ha visto en el Festival de Teatro Musical de Nueva York.