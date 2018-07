Siete películas para niños que no deben perderse este verano

C. G. Durante el verano los más pequeños de la casa tienen un tiempo libre que intentamos ocupar como mejor podemos. Las vacaciones, las excursiones, la playa o la piscina están muy bien, pero, ¿qué pasa durante las tardes de lluvia?

El cine es siempre una buena opción, aunque muchas veces no tienes ni idea de lo que te vas a encontrar en la cartelera. Para que no vayas al cine a ciegas, y aprovechando el estreno este 13 de julio de 'Hotel Transilvania 3', te traemos una serie de películas que los niños no deben perderse este verano.

'Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas'

La familia de monstruos más querida entre los niños de hoy en día se embarca en un crucero de lujo para que Drac, por fin, pueda descansar. Pero lo que parecían unas vacaciones de lo más divertidas se convierten en toda una pesadilla cuando Mavis descubre que su padre se ha enamorado de la misteriosa capitana del barco, quien esconde un oscuro secreto que podría acabar con todos los monstruos.

'El malvado zorro feroz'

Un zorro incapaz de asustar a nadie tiene la "gran" ocurrencia de cazar huevos de gallina para incubarlos y después comerse a los pollitos. Pero al nacer, éstos creen que el zorro es su madre y el animal termina encariñándose con ellos. Una premiada película que hará las delicias de niños y mayores pese a que se estrenó hace algo más de un mes.

'Superagente canino'

Max, un fiero rottweiler policía, investiga junto a su compañero humano Frank el secuestro de un pequeño panda por parte de una red de tráfico de animales. Según sus últimas pesquisas, ese panda podría haber acabado en un concurso de belleza canina. Una película llena de humor, perfecta para ver en familia, que se estrenó el pasado 22 de junio.

'Luis y los alienígenas'

Desde finales de junio los más pequeños pueden disfrutar en las salas de cine de esta cinta alemana que ensalza valores como el compañerismo y la amistad. Cuenta la historia de Luis, un niño de 11 años que entabla amistad con tres adorables alienígenas que se estrellan contra su casa.

'Los Increíbles 2'

Que ya se haya convertido en la película de animación de la historia de Estados Unidos dice mucho de ella. Pero los fans españoles de la familia Parr tendrán que esperar hasta el próximo 3 de agosto (algunas salas de cine adelantarán un día el estreno) para ver la esperada secuela. Esta vez, Bob decide quedarse en casa para cuidar de Violet, Dash y del bebé Jack-Jack, que descubre sus superpoderes. Pero su misión de llevar una vida "normal" se va a pique cuando aparece un nuevo villano en la ciudad.

'Los Futbolísimos'

El fenómeno literario de Roberto Santiago llega a la gran pantalla de la mano de Paramount Pictures Spain. Pakete y Helena son dos miembros del equipo de fútbol infantil de Soto Alto que deciden investigar, junto con otros amigos, el increíble misterio de los árbitros que se quedan dormidos en los partidos. Estreno el próximo 24 de agosto.

'Christopher Robin'

Winnie The Pooh vuelve a la gran pantalla en su versión más real. En esta película Ewan McGregor da vida a Rob, el niño que vivía aventuras en el Bosque de los Cien Acres y que ahora se ha convertido en un hombre de negocios sin rumbo. Un día recibe la visita del oso Pooh para recordar que ese alegre niño todavía existe en su interior. Los fans de Pooh y del resto de animales de peluche tendrán que esperar hasta el próximo 31 de agosto para ver la película.