Diez actores que siempre hacen lo mismo en sus películas

C. G. Al igual que los directores, muchos actores tienen señas de identidad que dejan entrever en las películas en las que aparecen. Un gesto que se repite, una frase, una acción€ a veces ocurre tantas veces que, dependiendo del intérprete, podemos incluso adivinar cómo terminará una película.

Tom Hanks

El protagonista de 'Náufrago' (2000) ha sentido la llamada de la naturaleza en demasiadas de sus películas. Ya sea en 'Forrest Gump' (1994), 'Apolo 13' (1995), 'La milla verde' (1999), 'La terminal' (2004)€ siempre hay algún momento en el que Tom Hanks siempre la imperiosa necesidad de orinar.

Michael Ironside

Sea cual sea la película, en algún momento Michael Ironside perderá alguna de sus extremidades. Un brazo, dos, una mano, las piernas o, ¿por qué no?, la cabeza. Parece que el actor de películas tan conocidas como 'Top Gun' (1986), 'Desafío total' (1990), 'Starship Troopers' (1997) o 'El maquinista' (2004) ha hecho del sufrimiento su marca personal.

Natalie Portman

Ellas tampoco se libran de estar en esta lista. Natalie Portman ha conseguido perfeccionar con el tiempo su cara de llorar. Porque la actriz llora, y mucho. Es raro encontrar una película en la que la actriz no derrame alguna que otra lágrima.

Brad Pitt

Aunque muchas veces los actores se sometan a duras dietas para aparecer en las películas, lo que sí sabemos a ciencia cierta es que Brad Pitt no pasa hambre durante los rodajes. Por si no te habías dado cuenta, el protagonista de 'Seven' aparece comiendo en la mayoría de sus películas. Algo no muy habitual en el cine ya que entender a alguien que habla con la boca llena no es nada fácil. Pitt es sin duda la excepción de la regla.

Tom Cruise

Por alguna extraña razón, todos los personajes a los que da vida Tom Cruise terminan corriendo a toda velocidad en algún momento de la película. Es ley de vida. Haciendo deporte, escapando de los malos€ sea cual sea el motivo, lo que está claro es que el mundo del deporte perdió a un gran atleta.

Harrison Ford

Alguien debería recordar a Harrison Ford que señalar con el dedo es de mala educación. Aunque no importa, seguro no hará caso y seguirá apuntando con su dedo a todo lo que se mueva.

John Cusack

El actor de 'Cómo ser John Malkovich' (1999) tiene tan mala suerte que prácticamente cada vez que entra en escena se pone a llover. Si hay algo por lo que John Cusack se ha hecho conocido es por su habilidad para terminar empapado bajo la lluvia.

Christopher Walken

El veterano actor de clásicos como 'El cazador' (1978) o 'Pulp fiction' (1994) es el alma de la fiesta. Y es que es raro encontrar una película en la que Walken no deleite a sus seguidores con alguno de sus bailes.

Sean Bean

Si no quieres comerte algún que otro spoiler será mejor que no sigas leyendo. Porque eso es precisamente Sean Bean, una colección de spoilers en sí mismo. Si por algo es conocido el actor es por morir en sus películas (y series, no nos olvidemos de 'Juego de tronos'). Y para muestra el siguiente vídeo:

Shia LaBeouf

Los personajes a los que da vida Shia LaBeouf tienen la extraña necesidad de repetir una y otra vez la misma palabra: "no". Da igual si es de frustración o si está a punto de ser asesinado, siempre tiene que repetirlo varias veces.