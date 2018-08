Robert Redford se retira

EP / Madrid Ya lo anunció en noviembre de 2016 y ahora, con motivo del estreno de su nueva película, la comedia sobre atracos The Old Man and the Gun, lo confirma. A los 81 años, y con casi otros tantos títulos a sus espaldas como intérprete, Robert Redford confirma que se retira del mundo de la actuación. "Nunca digas nunca, pero he llegado a la conclusión de que, en lo que a la actuación se refiere, esta será la última", dice Redford en una entrevista a Entertainment Weekly en la que señala que como actor, ya solo piensa en "la jubilación". "He estado haciendo esto desde que tenía 21 años. He pensado que ya es suficiente. Y, ¿por qué no dejarlo con algo que es tan optimista y positivo?", afirma el mítico protagonista de Dos hombres y un destino, El Golpe, El hombre que susurraba a los caballos o la más reciente Cuando todo está perdido.

Su nueva película

Robert Redford ha hecho este anuncio tras estrenar su nuevo trabajo.

En la película dirigida por David Lowery, con quien repite tras Peter y el dragón, Redford interpreta a Forrest Tucker, un ajado criminal basado en un personaje real que se declara enamorado de su trabajo de robar bancos y de sus constantes fugas de prisión. "Este es un personaje maravillos que interpretar en este momento de mi vida. Lo que realmente me atrapó de él, que espero que muestre la película, es que robó 17 bancos y lo atraparon 17 veces y fue a prisión 17 veces. Pero también escapó 17 veces. Así que me hizo preguntarme si no robaba para escapar, que la verdadera emoción de su vida", apunta Redford que en la misma entrevista no descarta volver a dirigir. "Ya veremos", se limita a contestar.

Reconocimientos

Redford, que el próximo 18 de agosto cumplirá 82 años, no ganó el Oscar como actor, premio que sí consiguió como director. Lo hizo con su opera prima, Gente Corriente, en 1980. En el año 2002 la Academia le galardonó con el Oscar honorífico a toda su carrera delante y detrás las cámaras.