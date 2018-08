Asia Argento, figura del #MeToo, pagó para silenciar una denuncia de agresión sexual

AFP La actriz italiana Asia Argento, figura del movimiento #MeToo tras acusar de violación al productor Harvey Weinstein, aceptó pagar 380.000 dólares a un joven que dijo haber sido atacado sexualmente por ella, según informó el domingo el diario The New York Times. El pago fue hecho al actor y músico de rock Jimmy Bennett que denunció haber sido agredido sexualmente por Argento en 2013 en un hotel de California, según el diario que cita documentos de una fuente no identificada.

Bennett tenía 17 años cuando ocurrió el supuesto incidente con la actriz que entonces tenía 37. Los abogados de Bennett describieron el encuentro en el hotel como una "agresión sexual" que resultó traumática para su cliente y amenazó su salud mental.

En su aviso de intención de demanda, los abogados pidieron una indemnización de 3,8 millones de dólares, dijo el periódico.

Argento se convirtió en una poderosa voz del movimiento #MeToo tras acusar a Weinstein de haberla violado en un hotel durante el Festival de Cannes de 1997 cuando tenía 21 años. Al cierre del Festival de Cannes de este año, la actriz dijo al público: "las cosas han cambiado. No vamos a dejar que se salgan con la suya".