Las 10 películas más esperadas de 2019

S.B.G. El 2018 todavía no ha llegado a su fin, pero muchos inevitablemente dirigen ya su mirada a los estrenos del nuevo año. Las grandes franquicias y sagas de Hollywood ocupan varios de los puestos de la lista, aunque también hay remakes o películas live action de historias ya conocidas.

A continuación, presentamos 10 de las películas más esperadas del 2019.

1. 'Capitana Marvel'

La primera película de Carol Danvers nos cuenta los orígenes de la superheroína. Con sus poderes tendrá que derrotar a los Skrulls y los Kree, dos razas alienígenas que iniciarán una guerra en la que la Tierra se verá envuelta. Así conoceremos a la primera superheroína de Marvel que tendrá un papel fundamental en la siguiente batalla de los Vengadores.

2. 'Vengadores: Endgame'

Esta es la continuación de los catastróficos sucesos de Infinity War. Después de que Thanos consiguiera el Guantelete y completar su misión, los vengadores supervivientes tendrán que reagruparse para deshacer todas las pérdidas sufridas.

3. 'Pokemon Detective Pikachu'

En esta adaptación libre del mítico juego conoceremos a un Pikachu, cuya principal misión es la de resolver extraños misterios. Con la ayuda de una reportera y su Psyduck resolverá la desaparición del padre de su compañero humano.

4. 'Men in Black: International'

Los Hombres de Negro regularán en esta nueva aventura la inmigración intergaláctica en el planeta Tierra e intentarán protegerla de cualquier infracción existente.

5. 'Anabelle 3'

La terrorífica muñeca Anabelle regresa para atormentar esta vez al propio matrimonio Warren. Además, esta vez su hija también se verá envuelta en esta peligrosa experiencia con el mundo paranormal al que tan ligados están sus padres.

6. 'El rey león'

Live action del clásico Disney. Simba es el príncipe de la sabana africana donde vive con su familia, pero pronto su vida se verá truncada. Su tío asesinará a su padre, Mufasa, y ocupa su trono. Entonces Simba tiene que huir y emprenderá una aventura en la que conocerá nuevos amigos que le ayudarán en su nueva vida.

7. 'Toy Story 4'

El sheriff Woody, Buzz Lightyear y el resto de juguetes que siempre los acompañan en sus aventuras viven ahora en una habitación distinta a la que conocemos. Incluso tienen nuevos amigos, Ducky y Bunny, que los acompañarán en una nueva aventura con la que aprenderán lo grande que puede ser el mundo para los juguetes.

8. 'It: Capítulo 2'

Continuación de la primera parte de It. Conoceremos cómo continúa la aventura de "El club de los perdedores" ahora que han dejado de ser niños y han pasado a la edad adulta.

9. 'Star Wars: Episodio IX'

Aunque no sabemos ni el título del filme, ya es una de las películas más esperadas del 2019. El episodio IX supondrá el desenlace de esta nueva trilogía de la saga.

10. 'Once Upon a Time in Hollywood'

En el año 1969, un año marcado por la guerra fría, un actor de televisión llamado Rick busca un futuro mejor en el mundo cinematográfico. Con el telón de fondo de la secta de Charles Manson y el asesinato de Sharon Tate, conoceremos como Rick y su amigo Cliff consiguen abrirse camino en Hollywood.