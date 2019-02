Actores que ganaron un Goya y no volvieron a hacer más películas

C. G. Nadie duda de que los Premios Goya sean un buen empujón en la carrera de cualquier actor. Pero ganar un 'cabezón' no garantiza el éxito y son muchos intérpretes que no han sabido aprovechar ese empujón.

La llamada 'maldición de los Goya' nos deja un puñado de actores y actrices que han pasado desapercibidos pese a que ganaron al menos uno de los galardones.

Andoni Erburu

Con tan sólo nueve años alcanzó la fama gracias a la exitosa 'Secretos del corazón' (1997), película que coprotagonizó junto a Carmelo Gómez. La cinta le valió un Goya al mejor actor revelación y, pese a que apareció en alguna que otra producción pequeña, poco después dejó de lado su carrera interpretativa para dedicarse a sus estudios.

Micaela Nevárez

Otra de las actrices 'malditas' por los Goya es Micaela Nerváez. Esta puertorriqueña se llevó el premio a la mejor actriz revelación en 2005 por su papel en 'Princesas'. El director de la cinta, Fernando León de Aranoa, la descubrió cuando trabajaba como camarera en Nueva York. Por aquel entonces Micaela tenía 32 años y nunca había trabajado como actriz, por lo que decidió rechazar el papel. Pero todo cambió cuando León de Aranoa hizo Javier Bardem le entregara el guion de la película en mano. Después de hacerse con el Goya Micaela tuvo un pequeño papel en una película independiente llamada 'The War Boys' (2008) y se mudó a vivir a Londres.

Miroslav Táborský

Este actor checo se hizo con el Goya al mejor actor revelación por su papel en la aclamada 'La niña de tus ojos' (1998). Pero poco más se ha sabido de la carrera del intérprete desde que consiguiera el 'cabezón'. Volvió a su República Checa para participar en series y apareció en alguna que otra película norteamericana de escaso éxito.

Julio D. Wallowits

Aunque no sea actor, el caso del director argentino es más que remarcable. Julio D. Wallovits se hizo con el Goya a la mejor dirección novel en 2003 gracias a 'Smocking Room', una cinta en la que doce empleados lidian con sus frustraciones mientras trabajan en la sucursal de una compañía americana que ha prohibido el tabaco en sus oficinas. Tras esta película Wallovits dirigió dos cortos y un largometraje más, 'La Silla' (2006), que no tuvo el mismo éxito que su predecesora. Desde entonces se ha apartado del mundo de los rodajes.

Marieta Orozco

Tras hacerse con el Goya a la mejor actriz revelación por 'Barrio' (1998) Marieta Orozco sí que siguió actuando durante algunos años, pero cada vez en proyectos más pequeños. Su último papel fue en 'Mentiras y Gordas' (2009) hace ya diez años. Desde entonces no se ha sabido más de ella.

Candela Peña

Una de las grandes actrices del panorama nacional parece haber resurgido como el ave fénix, pero también tuvo su época mala. La ganadora de tres Goyas sorprendió y emocionó a todos con el discurso que dio cuando subió recoger su último galardón por 'Una pistola en cada mano' (2012). La actriz reconoció que llevaba años sin trabajo. "Os pido trabajo, tengo un niño que alimentar. [...] Yo llevaba tres años sin trabajar y por tres días de trabajo me dan esto. Por Dios, mira lo que me cunde", confesó la actriz.