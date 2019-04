Los gazapos imperdonables de las películas de Semana Santa

C. G. La Semana Santa ya ha llegado, y con ella las procesiones, las vacaciones, las torrijas o, como no podía ser de otra manera, clásicos como 'Ben-Hur' o 'Jesús de Nazaret' que sólo vemos en la parrilla televisiva en esta época del año.

Estas cintas que año tras año las cadenas de televisión vuelven a emitir, suelen terminan enganchándonos como la primera vez. Pero ni siquiera las películas sobre la vida de Jesucristo o sobre romanos se libran de cometer pequeños gazapos o errores históricos.

'Ben-Hur' (1959)

No hay Semana Santa sin el clásico de Charlton Heston, eso es un hecho. Pero por muchas veces que la echen en televisión, la cinta ganadora de once Oscars no se libra de tener algunos errores que los cinéfilos notaron con el paso del tiempo. Objetos que desaparecen o que cambian de posición, huellas de camiones son algunos de los gazapos que aparecen en la película sobre dos amigos, uno judío y el otro romano, que se convierten en enemigos durante los tiempos de Cristo

Además, un error histórico de esta cinta se da en los nombres de los caballos del Sheik: 'Al-Tair' y 'Al-Debaran', los nombres de dos estrellas que no fueron descubiertas hasta muchos años después.

'La vida de Brian' (1979)

Esta película narra la historia de Brian, un judío que nace el mismo día que Jesucristo y ya de adulto es confundido con él en varias ocasiones. Si la parodia dirigida por Terry Jones aparece en alguna parrilla de programación es en la de Semana Santa. Pero pese a estar considerada como una de las mejores comedias de la historia, el clásico de los Monty Phyton, no se libra de los pequeños fallos de raccord en los que micrófonos o miembros del equipo se cuelan en pantalla. Pero quizás el más sonado es el que se da en la escena final, cuando Eric Idle canta eso de "Always Look on the Bright Side of Life" ("Mira siempre el lado positivo de la vida") desde la cruz y vemos como un turista con chaqueta y pantalón aparece al fondo de la imagen.

'Los diez mandamientos' (1956)

Tres años antes de ponerse en la piel de Ben-Hur, Charlton Heston ya le había cogido el gustillo a eso de hacer películas bíblicas. En 'Los diez mandamientos' (1956), otro clásico de la Semana Santa, el actor se pone en la piel de Moisés y su cruzada por el mar para liberar a su pueblo. Unos de los gazapos más llamativos que podemos ver en esta película son la cremallera que aparece en el vestido que lleva Bithiah (Nina Foch) cuando encuentra a Moises en el Nilo o la cartera de cuero, de dudosa antigüedad, en la que el personaje de Heston guarda unos libros.

'Jesús de Nazaret' (1977)

En esta miniserie televisiva vemos como un joven Jesús celebra su Bar Mitzvah, una ceremonia judía según la cual los niños se convierten en hombres adultos responsables de sus actos. Pero se trata de un auténtico error, ya que estas celebraciones no empezaron a desarrollarse hasta la Edad Media.

Otro de los errores que encontramos en la cinta protagonizada por Robert Powell se da justo al principio, cuando hombres y mujeres aparecen sentados por separado en la sinagoga. Y es que esa separación no se produciría hasta mucho más tarde.

'Gladiator' (2000)

"Me llamo Máximo Décimo Meridio, Comandante de los Ejércitos del norte, General de las Legiones Fénix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio. Padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada y alcanzaré mi venganza en esta vida o la otra." La frase que el personaje de Russell Crowe le espeta al emperador es una de las más recordadas de la película. Pero lo cierto es que este general convertido en gladiador nunca pudo haberse llamado así.

El protocolo que los antiguos romanos seguían para poner el nombre a sus hijos dictaba que éste estuviera formado primero por el 'praenomen' y después por el 'nomen' (y un 'cognomen' en el caso de los hombres de clase noble). El caso es que la praenomina romana tenía un catálogo de sólo 18 nombres entre los que elegir, y Máximo no estaba en esa lista. Aunque curiosamente Décimo sí.

Además, la cinta de Ridley Scott contiene algunos anacronismos, como por ejemplo la presencia de candados que no fueron creados hasta 1920 o bombonas de gas, y gazapos como miembros del equipo que se cuelan en pantalla en vaqueros.