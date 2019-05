'Star Wars': Los gazapos más brutales de la saga

A. D Como cada 4 de mayo, este sábado los fans de 'Star Wars' de todo el mundo conmemorarán el nacimiento de la exitosa franquicia intergaláctica creada por George Lucas.

La festividad tiene su origen en la peculiar felicitación del Partido Conservador de Reino Unido a Thatcher cuando salió elegida primera ministra del país. "May the 4th Be With You, Maggie" ("Que el 4 esté contigo, Maggie"), decía el mensaje, publicado en el London Evening News en 1979.

A pesar de ser consideradas referentes cinematográficos y una de las sagas de ciencia ficción más apreciadas internacionalmente, las películas de 'Star Wars' no son perfectas ni están exentas de errores: los gazapos no han pasado desapercibidos y han quedado recogidos para la posteridad en Internet. A continuación, algunos de los fallos más sonados de las cintas de la saga de George Lucas:

Leia recuerda a la madre que nunca conoció

La princesa Leia aparece en una escena de 'El regreso del Jedi' hablando con su hermano Luke acerca de su madre, Padmé. "Era muy bella. Amable, pero triste", dijo de ella. No habría ningún problema si no fuera por el hecho de que en 'Star Wars Episodio III' Padmé muere durante el parto en que dio luz a los gemelos. ¿Cómo se explica que Leia hablase de los rasgos de personalidad de una madre a la que nunca llegó a conocer?

Cuchillos que desaparecen

Rey está luchando con un pretoriano armado con dos cuchillos en 'El último Jedi'. Forcejean, y en un momento el guerrero domina al personaje interpretado por Daisy Ridley. Cuando parece que Rey va a morir apuñalada, uno de los cuchillos láser desaparece de la mano del pretoriano como por arte de magia, evitando el fatal desenlace.

Peleas que descolocan

En la primera película podemos ver un fallo de racord en una de las escenas de lucha entre Darth Vader y Obi-Wan Kenobi. Lo curioso es que antes del enfrentamiento los botones del traje de Darth Vader aparecen en una posición determinada, pero al terminarse el conflicto, al cabo de unos minutos, están invertidos.

Suerte de llevar casco

Uno de los gazapos más sonados de todos los de 'Star Wars' es aquel en el que un soldado imperial se da un golpe en la cabeza con el marco al cruzar una puerta en 'La estrella de la muerte'. Ocurre en 'Star Wars Episodio IV'. Por suerte, el soldado llevaba el característico casco de la Guardia.