Las películas con los títulos más surrealistas de la historia

C. G. No se puede juzgar un libro por su portada y tampoco una película por su título. Pero lo cierto es que el Séptimo Arte nos lo ha puesto difícil en muchas ocasiones. Porque aunque muchas veces pasen inadvertidos, los títulos de las películas no son un tema menor.

Y es que como en el mundo del cine está todo inventado, los directores a veces intentan ir un paso más allá con títulos descabellados que no tienen ningún sentido o que, por el otro lado, son capaces de destripar la película.

'Soñando, soñando... triunfé patinando' (2005)

La cinta juvenil 'Ice Princess' ('Princesa de hielo') tomó un tinte poético en su extraña traducción al castellano, que quería tal vez remarcar su tono 'naif'. La joven Casey sueña con ser una patinadora profesional, pero antes debe esforzarse para complacer a su madre y entrar en la prestigiosa Universidad de Harvard.

'Payasos asesinos del espacio exterior' (1988)

Los payasos pueden llegar a ser aterradores, eso es un hecho. Pero si además se trata de bufones alienígenas de aspecto macabro que llegan a la Tierra en una carpa de circo para matar a los humanos de formas hilarantes, el resultado es aún más surrealista y aterrador.

'Sharknado' (2013)

A caballo entre película de culto y auténtica locura, algo tiene que tener la cinta dirigida por Anthony C. Ferrante para haberse convertido en una saga de nada más y nada menos que seis películas. Su título, un juego de palabras entre tornado y tiburón ('Shark'), ya lo dice todo: un gran tornado arrasa Los Ángeles provocando inundaciones y escupiendo tiburones a su paso.

'Zombis nazis' (2009)

Su título original ('Død snø', 'Nieve Muerta') era mucho más sutil y hacía menos 'spoilers' que su traducción al español. Porque en 'Zombis nazis' encontramos precisamente eso: unos zombis que en su día fueron soldados nazis despiertan en una montaña de Noruega para atacar a un grupo de amigos que había robado su tesoro.

'Castores zombies' (2014)

Eso de convertir en zombi hasta lo más insospechado hace de cualquier título de película un paradigma del surrealismo. Tres amigas llegan a una recóndita cabaña de Estados Unidos para pasar un fin de semana de diversión y sin preocupaciones junto al lago. Pero se verán sorprendidas por una compañía de lo más inesperada: un grupo de castores zombis.

'La salchicha peleona' (1997)

En ocasiones los traductores recurren a una creatividad un tanto dudosa y crean títulos de lo más descabellados. Un claro ejemplo de ello es 'Beverly Hills Ninja', la película sobre un ninja de dudosas habilidades que llegó a nuestro país bajo el hilarante nombre de 'La salchicha peleona'.

'Sharktopus vs. Whalewolf' (2015)

Algo que podría traducirse como 'Tibupulpo contra Ballelobo'. Un título tan surrealista como el propio argumento de la película. Un científico loco mezcla los genes de un lobo con los de una ballena asesina para crear una bestia que sólo el Sharktopus podrá detener. Tampoco tiene desperdicio la película en la que el animal, mitad tiburón mitad pulpo, se enfrenta a una Pteracuda, una bestia mitad pterodáctilo, mitad barracuda.

'Los hombres que miraban fijamente a las cabras' (2009)

Pese a contar con George Clooney, Ewan McGregor y Jeff Bridges al frente de un elenco de lujo, esta comedia no tuvo todo el éxito esperado. Basada en el libro de Jon Ronson del mismo título surrealista, la historia se centra en un periodista enviado a Irak que conoce a un soldado que asegura que ha sido adiestrado para usar su mente como arma.