Actores que llegaron a Hollywood sin saber ni una palabra de inglés

V. SEDEÑO Llegar a Hollywood es un sueño para cualquier actor. Meter un pie en la Meca del cine no es sencillo y mucho más si no se sabe hablar inglés. Pues bien, este hecho no fue un impedimento para muchos actores que pese a desconocer esta lengua consiguieron triunfar internacionalmente.

Este es el caso de algunos de los actores españoles más conocidos en todo el mundo. A continuación, te desvelamos las experiencias de Penélope Cruz, Javier Bardem o Antonio Banderas, entre otros muchos.

Arnold Schwarzenegger

El reconocido y veterano actor austríaco, que después fue incluso gobernador de California, también consiguió sus primeros papeles en Hollywood sin saber nada de inglés. Una vez que empezó a hacer sus pinitos con el idioma lo que se le seguía resistiendo era su marcado acento.

Penélope Cruz

La actriz madrileña fue la primera española en conseguir un Oscar, lo hizo en 2009 gracias a su trabajo en 'Vicky Cristina Barcelona'. Al lograr esta hazaña, Penélope ya triunfaba en Hollywood. Unos años antes, una joven Cruz había aterrizado en Los Ángeles con las ideas muy claras. Eso sí, con un nivel de inglés de lo más básico. Por eso, Penélope acudía a los castings con dos únicas frases preparadas previamente en inglés: "How are you?" (¿Cómo estás?) y "I want to work with Johnny Depp". Esto se conoció en una entrevista posterior de la oscarizada actriz.

Olivier Martínez

Este francés también mintió en su currículum para conseguir hacerse un hueco en Hollywood. Al igual que Antonio Banderas y Penélope Cruz, Martínez se aprendió un par de frases con las que acudía a sus castings.

Javier Bardem

El madrileño también desembarcó en Hollywood sabiendo más bien poco inglés. Al igual que su hoy esposa, el actor español empezó a trabajar al otro lado del charco sin sentirse seguro con el idioma. John Malkovich tenía claro que quería trabajar con Bardem y su desconocimiento del inglés no fue un impedimento. El retraso en el rodaje de 'Pasos de baile', le permitió a Javier Bardem ir perfeccionando su nivel de inglés.

Antonio Banderas

El actor malagueño ha confesado en posteriores entrevistas que llegó a Hollywood sabiendo lo básico de inglés. Banderas ha explicado que acudía a los castings limitándose a asentir todo el rato y contestar repetidamente "yes" a todo.

Melanie Laurent

La actriz francesa ha reconocido que mintió en su curriculum para conseguir su papel en 'Malditos Bastardos'. Tarantino se creyó las palabras de la intérprete y ésta se afanó en mejorar su nivel de inglés viendo todos los capítulos de la serie 'Gossip Girl', tal y como ella misma ha confesado en declaraciones posteriores.

Paz Vega

La sevillana llegó a Los Ángeles en 2004, tras conseguir la fama en España por su papel en 'Lucía y el sexo'. Paz Vega hizo las maletas y sin pensárselo dos veces se fue a Hollwyood. Consiguió un papel en la película 'Spanglish' y, posteriormente, confesó que se aprendió el guion fonéticamente sin saber prácticamente lo que estaba diciendo.