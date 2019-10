Bella Thorne, de estrella Disney a directora de cine para adultos

C. G. Bella Thorne puede presumir de haber sido, para bien o para mal, una de las protagonistas de este verano. A punto de cumplir 22 años, la actriz estadounidense concentró todas las miradas el pasado agosto con su primer trabajo como directora: 'Her and Him' ('Ella y él'), una película pornográfica.

Y es que la que fuera chica Disney durante varios años se alejaba por completo de su faceta de estrella infantil para conquistar a un público más adulto. Algo que parece que no se le ha dado nada mal, ya que hace sólo unos días la organización de la segunda edición de los Premios Pornhub anunció que Bella Thorne recibirá un premio honorífico en la segunda entrega de los galardones.

Abella Danger y Small Hands son los protagonistas de 'Her and Him', una cinta que incluye además música del rapero Mod Sun, que fue pareja de Bella. En un vídeo para promocionar la cinta la actriz reconoció que su idea inicial fue crear "una película navideña de horrror", pero que finalmente acabó haciendo "un filme hermoso y etéreo".

Nacida en Florida en 1997, Bella Thorne inició su carrera artística con sólo seis años. Después de pequeñas apariciones en series, cortos y documentales, la fama le llegó de golpe gracias a su papel de CeCe Jones en la serie de Disney Channel 'Shake It Up'.

En ella Thorne daba vida a una de las bailarinas estrella de un programa de televisión llamado 'Shake It Up Chicago'. Tanto la joven directora como su compañera de reparto, Zendaya, ganaron una gran popularidad entre el público adolescente con esta serie hasta su cancelación en 2013.

Un año después dio vida a la hija mayor, y un tanto masculina, de Adam Sandler en la comedia 'Juntos y revueltos'. En esta comedia compartía cartel junto a otros intérpretes como Drew Barrymore o Kevin Nealon.

En 2015 fue una de las protagonistas de 'The Duff', una comedia adolescente sobre una joven que intenta revolucionar el orden social de su instituto tras enterarse de que una compañera le ha puesto un apodo un tanto vergonzoso.

A partir de entonces Bella Thorne intentó dejar atrás su dulce imagen de Chica Disney con películas destinadas un público más adulto. En 2017 dio vida a Holly, una adolescente obsesionada con un chico con el que pasa una noche de pasión, en el thriller 'Me necesitas'.

Ese mismo año participó en 'The Babysitter', una cinta de terror al más puro estilo americano en la que el joven Cole descubre que su atractiva y cautivadora niñera esconde un terrible secreto.

Bella Thorne parece que cogió gustillo a eso del cine de terror y sobrenatural, ya que también en 2017 dio protagonizó 'Amityville: El Despertar' y un año después hizo lo suyo en 'Ecos Mortales'.

Entre sus últimas películas se encuentran títulos tan diversos como el drama romántico 'Amor a medianoche', la comedia negra 'Nación asesina' o el thriller independiente 'Ride'.

Un libro autobiográfico

En este último año parece que Bella Thorne ha dejado de lado, sin olvidarla, su carrera como actriz para dedicarse no sólo a la realización de 'Her and Him', sino también a escribir su primer libro autobiográfico.

La actriz publicó este verano 'The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray', un libro en el que habla sobre los abusos que sufrió de niña, la pérdida de seres queridos, la ansiedad, la pansexualidad y otras de sus vivencias. Sobra decir que se convirtió en todo un éxito de ventas en poco tiempo.