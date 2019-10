Siete finales de películas tan espinosos que nunca vieron la luz

C. G. Los finales de las películas que vemos en el cine suelen ser sólo una de las muchas opciones con las que los directores planearon terminar sus cintas. Porque al igual que un buen desenlace es capaz de realzar una película, uno desacertado puede echar por tierra todo el metraje anterior.

En esta ocasión te traemos una selección de finales alternativos que sus directores decidieron no incluir en sus películas por ser demasiado oscuros o escabrosos.

'Alien: el octavo pasajero' (1979)

¿Qué hubiera sido de la saga de 'Alien' si Ripley hubiese muerto al final de la primera película? El icónico personaje al que dio vida Sigourney Weaver no terminaba muy bien en la cinta original. Ridley Scott confesó en una entrevista a Entertainment Weekly que el alienígena arrancaba la cabeza a la suboficial en un primer borrador..

'Hancock' (2008)

El primer borrador de 'Hancock' presentaba un final mucho más oscuro que el que se vio en los cines. Según este primer guion de la cinta, que en principio iba a titularse 'Tonight, He Comes', el personaje al que da vida Will Smith se obsesiona tanto con Mary (Charlize Theron) que la secuestra e intenta violarla. Después mata a un escuadrón de policías que iban a rescatarla, pero acto seguido Hancock se arrepiente de sus actos e intenta suicidarse de un tiro en la cabeza.

'Acorralado' (1982)

Rambo, el icónico personaje de Sylvester Stallone, terminaba de una manera muy distinta en la película original. En el final alternativo del filme el bueno de John no se rendía ante Trautman, sino que en la comisaría le dice "Sé que tienes una pistola debajo de tu chaqueta. Tú me creaste, ahora tienes que matarme". Como el coronel no puede matar a su amigo, Rambo termina estirando el brazo y apretando él mismo el gatillo.

'Bitelchús' (1988)

Lydia Deetz, el personaje al que interpretó Winona Ryder en el taquillazo de Tim Burton, tenía un final muy distinto al que se vio en la gran pantalla. En este desenlace original, la joven moría en un incendio y se reunía con Bárbara y Adam en el más allá. Finalmente los guionistas de la película pensaron que ese no era el mensaje que querían enviar a los adolescentes.

'Seven' (1995)

El exitazo de David Fincher pudo fácilmente tener otro final. El thriller tuvo una gran cantidad de finales alternativos, y en uno de ellos Mills, Somerset y Doe se enfrentaban en una iglesia en llamas abandonada. En un momento de la pelea Doe clava un crucifijo en el pecho del personaje de Brad Pitt y después le dispara a la cabeza. Al ver morir a su compañero, Somerset dispara a Doe y deja a su cadáver quemarse en una mesa con los siete pecados capitales.

'Pretty Woman' (1990)

Una de las cintas románticas más icónicas del cine tuvo un final original muy diferente al que todos conocemos. En él, Edward no esperaba a Vivian bajo la ventana con un ramo de flores, sino más bien todo lo contrario, En el final que no vio la luz Edward volvía a Nueva York con su novia, pero antes empujaba a Vivian fuera de su coche y le lanzaba el dinero que le había prometido, para acto seguido comenzar a aparecer los créditos finales. Un desenlace mucho más oscuro y deprimente que el que se vio en los cines.

'El rey león' (1994)

Han pasado 25 años desde que la muerte de Mufasa traumatizara a toda una generación. Sin embargo, gracias a los storyboards originales que salieron a la luz sabemos que el clásico de Disney pudo ser más oscuro y cruel. En el final que no vio la luz Scar vencía a Simba y mientras éste caía por el precipicio su tío empezaba a reírse descontroladamente y citaba la frase de 'Hamlet': "Buenas noches, dulce príncipe". Y mientras celebraba su triunfo, era devorado por las llamas.