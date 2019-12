Siete películas que hicieron que el público saliera del cine

C. G. Algunas de las películas que a día de hoy están consideradas de culto tuvieron unos inicios un tanto difíciles. Filmes como 'El exorcista' (1973) o 'Reservoir dogs' (1992), ópera prima de Quentin Tarantino, sufrieron durante su estreno la ira de una parte del público, que no dudó en salir del cine al no poder soportar lo que estaba viendo. Pero no son las únicas.

Y es que ya sea por su violencia desmesurada, el trato que dieron a ciertos temas tabú o la forma en la que se rodaron, estas películas hicieron que el público se levantara de sus butacas e incluso se desmayara.

'Swiss Army Man' (2016)

Intentado dejar de lado su imagen de mago adolescente, Daniel Radcliffe se ponía al frente (junto a Paul Dano) de esta película dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert. En 'Swiss Army Man' Radcliffe da vida a un zombi flatulento que el mar arrastra hasta la orilla de una isla en la que un hombre llamado Hank lleva tiempo aislado. Poco a poco el cadáver y náufrago irán desarrollando una bonita y peculiar amistad. Una historia diferente que hizo que durante su proyección en el Festival de Sundance la mitad del público saliera espantado porque no podía soportar lo que veía.

'El exorcista' (1973)

Uno de los clásicos del cine de terror donde los haya tuvo unos comienzos un tanto difíciles. Durante sus primeras proyecciones, la cinta de William Friedkin fue duramente criticada por muchos espectadores, que abandonaban las salas de cine por el impacto que les provocó la película. Además, algunas personas sufrieron vómitos y desmayos mientras veían la película en los cines.

'Reservoir dogs' (1992)

El público de la época no estaba preparado para la violencia desmesurada de Quentin Tarantino. La primera película del director recibió numerosos halagos por su estilo tan personal, pero también alguna que otra crítica por hacer que el público se levantara espantado de sus sitios. Wes Craven, director de 'Pesadilla en Elm Street' y 'Scream', fue uno de los espectadores que abandonaron la sala durante la proyección de 'Reservoir Dogs' en Sitges para sorpresa de Tarantino. Y lo hizo concretamente durante una escena que dio mucho que hablar, en la que el personaje de Michael Madsen corta la oreja a Marvin a ritmo de "Stuck in the middle with you".

'Irreversible' (2002)

La polémica cinta de Gaspar Noé causó todo tipo de sensaciones en su estreno. Durante su debut en el Festival Internacional de San Sebastián hizo que la mitad del público saliera espantada del cine al ver la escena de la violación de Mónica Belluci. Además, Noé confesó que durante los 30 primeros minutos de 'Irreversible' utilizó un sonido con una frecuencia de 27 Hz, inaudible para el oído humano pero capaz de provocar sensaciones desagradables.

'El rey león' (1994)

Sí, el cine de animación también tiene cabida en esta lista. El clásico de Disney traumatizó a toda una generación de niños con la escena de la estampida en la que el joven Simba pierde a su padre. Y eso es precisamente lo que pasó en muchos cines. Muchos de los menores que habían ido a ver la película se pusieron tan nerviosos que sus padres tuvieron que sacarles del cine para que se tranquilizaran.

'127 horas' (2010)

El público que fue al cine a ver la película de Danny Boyle debería haber estado preparado para lo que iba a ver. Sin embargo, la web Movieline tiene recopiladas varias noticias sobre desmayos, vómitos y abandonos masivos que '127 horas' provocó en su estreno. La película que protagoniza James Franco narra la historia real de Aron Ralston un montañero estadounidense que en 2003 tuvo que amputarse el brazo con una navaja tras pasar cinco días atrapado por una ropa en los cañones de Utah.

'El Proyecto de la Bruja de Blair' (1999)

La cinta de 1999 dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez fue toda una revolución. Grabada en formato de documental, con recursos limitados, cuenta la historia de tres cineastas que se introdujeron en un profundo bosque para grabar un documental sobre una leyenda conocida como la bruja de Blair, y que no volvieron a ser vistos con vida. Sin embargo, esa forma innovadora de 'found footage' con la que se rodó la película hizo que mucha se gente abandonara la sala tras sufrir mareos.