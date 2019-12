Los mayores fracasos del cine en 2019

La tercera entrega de 'Hellboy' no ha estado a la altura.

J. GARMA El año 2019 será recordado por películas como 'Dolor y Gloria', 'El irlandés', 'Joker', 'El traidor' o 'Mientras dure la guerra'. Cintas que cuentan con algunas de las principales nominaciones a los premios de cine, cuya temporada es inminente. Pero existen también varias películas que pasarán a la historia de este año por su fracaso en taquilla. Aquí va una pequeña lista de esos títulos:

'Hellboy'

Guillermo del Toro dirigió las dos primeras entregas de 'Hellboy', con gran aceptación de público y crítica, pero la tercera adaptación, bajo la batuta de Neil Marshall, ha sido un completo fiasco. Con un presupuesto de 50 millones de dólares, su recaudación global no alcanzó esa cifra. Para muchos 'fans' de la historia original, fue una manera ruinosa de poner fin a la saga.

'Terminator: Destino oscuro'

No ha bastado que Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton retomasen, casi 30 años, después sus papeles como Terminator y Sarah Connor. El fracaso ha sido morrocotudo, tal vez una prueba de que el cine de acción camina ahora por otros derroteros distintos a los que imaginó James Cameron, a lo que hay que añadir que la aga llevaba varios años transitando en la indefinición y el tedio. Dirigida por Tim Miller, la cinta contó con un presupuesto de 185 millones y ha recaudado hasta el momento 250 millones, cifra muy lejana en las previsiones de los estudios.

Géminis

Protagonizada por el hiperactivo Will Smith, esta película dirigida por Ang Lee no iba a pasar a la historia del cine, pero seguramente nadie esperaba un fiasco en taquilla. No obstante, esta cinta de acción tuvo la mala fortuna de encontrarse en cartelera a 'Joker', que ha arrasado en el último tramo del año en todos los cines del mundo.

'Réplicas'

La carrera de Keanu Reeves despuntó en los años 90, pero se hundió de manera irremisible en las décadas posteriores. 'Réplicas' está dirigida por Jeffrey Nachmanoff y es una imposible historia de ciencia ficción cuyo fracaso en taquilla fue tremendo. Con un presupuesto de 30 millones de dólares, su recaudación apenas rebasó los cinco millones.

'X-Men: Fénix Oscura'

Los 'fans' de Marvel quedaron muy decepcionados con esta entrega, a pesar de un reparto que contaba con Sophie Turner, Michael Fassbender y Jessica Chastain. No se esperaba una golpazo así en taquilla para una película de superhéroes, pero lo cierto es que las cifras –ni tampoco la crítica- fueron nada bien para los estudios. La película apenas cubrió un presupuesto de algo más de 200 millones de dólares.

Otros títulos

Otras de las películas que han fracasado con estrépito en taquilla este año han sido 'Tolkien', 'Los ángeles de Charlie', 'Ugly dolls: Extraordinariamente feos' y 'La cocina del infierno'.