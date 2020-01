Premios Oscar: Gazapos de las películas más premiadas

J.E./Madrid Se acerca la entrega de los Premios Oscar 2020 y con ello muchos cinéfilos vuelven a repasar la historia de los considerados como los premios más prestigiosos del mundo audiovisual.

Las obras que han batido todos los récords en estos galardones son objeto de deseo para los más mitómanos, que vuelven a verlas una y otra vez, especialmente en estas fechas.

Sin embargo, todas las películas tienen también su parte 'oscura', con sus gazapos que hacen las delicias de los internautas, que no dudan en destacar los aspectos más curiosos en torno a estos errores.

Repasamos los gazapos de las películas que más estatuillas han recibido, obras míticas de la cinematografía mundial que no están exentas de momentos para el recuerdo.



Ben Hur (11 premios en 1959)

Considerada una película casi perfecta para los años en los que se rodó, no está exenta de algunas escenas en las que se ven los trucos utilizados para el rodaje, como una carrera de cuádrigas en la que se pueden ver lasutilizado para transportar la cámara sobre la arena, o unos remeros esclavizados que al ser golpeados se ven claramente como maniquíes.

Además, hay otros errores históricos, como nombres de caballos puestos en honor de estrellas que no habían sido descubiertas en la época en que se inspira la cinta, el hecho de que la pena de galeras a la que condenan al protagonista no existía en el Imperio Romano o la aparición de una estrella de David que no fue introducida hasta la Edad Media.



Titanic (11 premios en 1997)

La obra maestra de James Cameron no está exenta de algunos errores, fallos de continuidad y cambios que no deberían aparecer en pantalla. La mayoría sonque para la mayoría de espectadores pasarían desapercibidos. Pero en una cinta tan taquillera no podían faltar los cinéfilos que se fijasen.

Una peca de la protagonista que cambia de lugar en su cara, un cristal que reaparece después de estar retirado, partes del barco (barandillas, tubos...) que modifican su forma, o Leonardo Di Caprio con un peinado cambiante de un momento a otro o unos tirantes que desaparecen de repente son algunos de los gazapos que se pueden encontrar en la emblemática cinta.



El señor de los anillos: El retorno del rey (11 premios en 2003)

La enorme cantidad de fans de la saga ha propiciado una intensa búsqueda de errores en diversos foros de Internet que hace que se lleguen a listar cerca dede la película, algunos más garrafales y otros más leves, sutiles e imperceptibles.

Entre los más llamativos hay edificios que cambian de forma (como las minas Tirth cuando Gandalf sale al balcón), escenas en las que se aprecia claramente la sustitución de actores por sus dobles (Éomer, Gandalf, Pippin, Legolas...), diálogos que se escuchan sin que los protagonistas muevan los labios, una cicatriz de Frodo que cambia de sitio en su cara o un dedo supuestamente arrancado de un mordisco que posteriormente reaparece.



Lo que el viento se llevó (10 premios en 1939)

En la época en la que la película está ambientada (1861), los medios de comunicación más populares al alcance de la población eran la prensa escrita y el telégrafo. Sin embargo, la localización del rodaje en Culver City provocó una curiosa aparición que no debería haber tenido lugar. En una de las escenas, se puede observar de fondo la aparición de una, medio ya popularizado en los años del rodaje, pero que no existía en los tiempos de Escarlata O'Hara.

Por lo demás, no es una película con excesivos fallos, más allá de sombras que no debían aparecer en determinadas escenas, un cable que se cuela en una lámpara supuestamente no eléctrica, o un pisotón de uno de los actores sobre el estómago de un herido en el suelo que obviamente ha de ser un muñeco.



West Side Story (10 premios en 1961)

Elno es una película que se caracterice por contener excesivos errores a pesar de estar cerca de cumplir 60 años y haberse rodado con medios técnicos muy diferentes a los disponibles hoy en día.

Entre lo más reseñable que se puede percibir hay un bostezo audible durante una de las canciones (María), una coreografía (Cool) en la que uno de los personajes gira más veces de la cuenta o una escena en la que varios personajes que deberían estar manchados de pintura amarilla aparecen completamente limpios.