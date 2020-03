Cinco películas míticas que son machistas

Ursula Andress y Sean Connery, en 'Agente 007 contra el Dr. No'. EP

A.R. El cine es un reflejo de la sociedad y también, en cada caso, de un tiempo concreto. Pero más allá del testimonio, legítimo, las películas reproducen muchas veces estereotipos y prejuicios y, durante gran parte de la historia del cine, una perspectiva no solo masculina, sino también claramente sexista y machista.

Un sencillo repaso basta para identificar desde los primeros pasos del séptimo arte el papel predominantemente secundario y en ocasiones banal de la mujer, muchas veces reducida a roles casi decorativos como personajes ingenuos y desvalidos.

Existen multitud de ejemplos, pero algunos de ellos han llegado hasta hoy como algunas de las películas más populares. Estos son cinco casos:

'Agente 007 contra el Dr. No' (1962)

Podría ser este título o casi cualquier otro de la saga. Es cierto que la esencia de las películas de James Bond no deja de ser la acción por la acción. Pero el machismo aflora de forma muy evidente y explícita. Más allá del hecho de que de nuevo sea el hombre el que aparece en el centro, y de cómo encarna un modelo concreto de masculinidad, en las películas del Agente 007 la mujer, reducida al cliché global de 'chica Bond', aparece casi siempre como un personaje florero y una especie de premio sexual para el protagonista.

'Grease' (1978)

La magia de 'Grease' no reside, desde luego, en la historia, una mera excusa para una puesta en escena espectacular que es ya un icono del cine y de la cultura popular. Pero el arrebatador magnetismo de la cinta y sus personajes, con John Travolta y Olivia Newton-John al frente, no consigue ocultar la forma en la que se reproducen roles de género que no dejan bien paradas de nuevo a las mujeres. Por ejemplo, en la forma en la que la protagonista, Sandy Olsson, acaba transformándose en el tipo de mujer que quiere Danny Zuko.

'La Sirenita' (1989)

Disney tampoco se libra de la alargada sombra del machismo. Su sello aparece en muchos de sus clásicos, y en 'La Sirenita' de forma muy nítida. La película, al final, muestra cómo el crecimiento personal de una mujer, o una joven, en este caso menor de edad, solo tiene como aspiración en la vida el amor hacia su 'príncipe azul', aunque este solo pueda realizarse a costa de grandes renuncias personales.

'Pretty Woman' (1990)

Una de las comedias románticas preferidas del público se basa en un relato eminentemente machista. Más allá de cómo refleja la prostitución la película de Garry Marshall, la historia de amor entre Richard Gere y Julia Roberts no se explica sin la manera en la que ella parece realizarse como mujer solo gracias a la confianza que le otorga la protección y el dinero de su 'príncipe azul', el millonario Edward.

'El diario de Noa' (2004)

El amor se vive de formas muy diferentes. Pero es cierto que el cine ha potenciado la idea del amor romántico y trascendental hasta límites desorbitados. Y si bien muchos de estos ejemplos hay que buscaros entre los clásicos, otros son mucho más recientes. Ese es el caso de 'El diario de Noa', una película de este siglo que plantea la historia de un hombre enamorado de una mujer hasta el punto de alcanzar situaciones que no sería exagerado describir como de acoso. La insistencia del personaje de Ryan Gosling para pedir una cita con la chica de la película, interpretada por Rachel McAdams, llega al punto de chantajearla con la amenaza de tirarse desde lo alto de una noria.