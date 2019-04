Cinco planes para no quedarte en casa en Semana Santa

L.T. Las vacaciones de Semana Santa están ya a la vuelta de la esquina. Si aún no has hecho planes para disfrutar a tope de estos días, a continuación, tienes varias ideas para aprovechar al máximo incluso aunque tu presupuesto no te permita viajar lejos.

Escapada a la nieve:

En los últimos días las pistas de esquí se han vuelto a cubrir de blanco, así que la gran mayoría de estaciones de España abrirán en Semana Santa. Puedes planear desde una escapada de un par de días para hacer snow o esquí hasta una excursión de día para simplemente tirarte unas bolas o deslizarte en trineo.

Vista a un balneario o spa:

Un plan perfecto para desconectar y cuidarte como te mereces. Si te presupuesto no te permite alojarte en un balneario, puedes simplemente reservar un circuito spa para un día y/o un masaje relajante.

Parque de atracciones:

¿Necesitas soltar adrenalina? Una visita a un parque de atracciones te ayudará a soltar el estrés que tienes acumulado y a conectar con el niño que llevas dentro. ¡La diversión está asegurada!

Excursión a la montaña:

Conectar con la naturaleza también te ayudará a evadirte y recargar pilas. Planea con tus amigos o familia una excursión a la montaña que podéis hacer andando o en bicicleta e incluso si el tiempo os lo permite montaros un picnic para alargar al máximo la jornada.

Si te quedas en tu ciudad:

Consulta todas las actividades que tu ciudad tiene planificas para la Semana Santa, sal a hacer turismo por sitios cercanos, aprovecha para ir a comer o cenar a tu restaurante favorito o ir al cine a ver los últimos estrenos.