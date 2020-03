Las mejores escapadas antiestrés cerca de tu casa

L.M. / Madrid Se acercan fechas muy señaladas esta primavera. La Semana Santa está cada vez más cerca, y después viene el puente de mayo. Muchos intentan aprovecharlas para hacer una escapada de relax con sus seres más queridos. O incluso, si tienes menos tiempo disponible, quizá seas de los que intentan hacer un viaje corto de fin de semana.

Vivas donde vivas, seguro que tienes un destino cerca que te ayude a desconectar sin gastar excesivo tiempo ni dinero en tu desplazamiento. Por eso, te presentamos varias opciones a menos de una hora de distancia de las grandes ciudades españolas que puede servirte para tus viajes en los próximos meses.



Escapada cerca de Madrid

Escapada cerca de Barcelona

Escapada cerca de Valencia

Escapada cerca de Bilbao

Escapada en Asturias

Escapada cerca de Murcia

Escapada cerca de Vigo

Escapada en Mallorca

Escapada cerca de Málaga

Escapada en Las Palmas

Una buena opción puede ser, un municipio que se encuentra a algo más de 50 kilómetros de la capital y que permite visitar obras monumentales como el Castillo de los Mendoza y bellezas más naturales como la Pedriza. Además, la brillante gastronomía de la sierra madrileña permite completar la escapada con un homenaje sobre la mesa.A menos de 40 kilómetros de la Ciudad Condal se encuentradonde se encuentra una de las termas de la época romana conservadas en mejor estado de toda la España peninsular. La zona aprovecha las aguas termales (más cálidas que en otras zonas) en numerosos spas y hoteles diseñados a tal efecto.Quizá sea una de las más lejanas que te proponemos. Aún así, la visita aes un auténtico privilegio para los que disfrutan de las escapadas al aire libre. Pasear entre frondosos bosques y bellísimas cascadas permite una maravillosa escapada de relax, y el casco histórico barroco situado muy próximo al enclave natural permite tomar algo en un sitio de excepción.Si eres de los que disfrutan de las olas gigantes y la práctica del surf,puede ser tu destino. A menos de 40 kilómetros de la capital vizcaína, esta localización permite disfrutar de un mar perfecto para coger la tabla y pasar olas. Además, los frondosos bosques situados junto al mar permiten buenos paseos y la típica gastronomía de la zona también acompaña.A medio centenar de kilómetros de Gijón,puede destacarse como un hermoso destino para un viaje corto de un día. Una zona que quizá tenga fama de industrial, pero mucho más bella de lo que muchos imaginan, con la naturaleza del inmenso Parque Ferrera para dar un buen paseo entre animales. Ah, y si lo tuyo es disfrutar de los vinos, en Avilés las vinotecas han cobrado fama en los últimos años convirtiéndose en uno de sus grandes atractivos.Siguiendo con la lista de bellos parajes naturales, la localidad deestá a menos de 50 km de la capital murciana y en estas fechas primaverales se cubre de colores blancos y rosas con la floración de los árboles clásicos de la zona. Además, permite hacer deportes acuáticos en el Río Segura y caminar por la Sierra de la Atalaya.Para llegar aquí, dejamos de lado el coche y nos cogemos un ferry. Probablemente ya hayas adivinado que hablamos de las espectacularesSus playas con colores casi únicos del agua son un auténtico paraíso, y permiten que elijas tu emplazamiento según el tipo de ocio que desees (familiar, nudista, deportivo...)A sólo media hora de Palma, enclavado entre la, se puede encontrar la localidad de Valldemossa, un pequeño pueblo de aspecto bucólico y empedrado en sus calles rodeado por un paisaje de espectaculares árboles (olivos, pinos, encinas, algarrobos...) con numerosos miradores para que no te pierdas ni un detalle.La gastronomía delo convierte en un sitio que no te puedes perder. No sólo por su famoso aceite, sino por otros productos como las pasas o el aguacate. Las construcciones, en el habitual blanco de los pueblos de Andalucía, y sus estrechas calles, invitan a perderse caminando, y las maravillosas aguas de la Fuensanta son un privilegio para todo visitante.La, sólo a 15 kilómetros de la capital de la isla, es un paraje único y espectacular de origen volcánico perteneciente al Paisaje Protegido de Tafira y con espectaculares recovecos que merece la pena visitar. Piérdete entre sus cuevas y sus históricas casas y admira la belleza de un paisaje inigualable.