La "humillación" de Risto Mejide a un concursante de 'Factor X'

U.M. Risto Mejide aprovecha sus apariciones en concursos para dejar en evidencia a algún participante de vez en cuando. En la última emisión de 'Factor X', el publicista no desperdició la ocasión que se le presentó con Jairo.

El concursante interpretó el tema 'Love me like you do', perteneciente a la banda sonora de 'Cincuenta sombras de Grey', y se disculpó por su actuación: "Muchos nervios. En la habitación mejor". Mejide no tardó en empezar a diseñar su "humillación": "Porque nadie te oía, ¿no?".

Después le puso un ejemplo de lo que había ocurrido: se levantó del asiento, se dirigió a Jairo y le colocó un vaso de agua frente a él. "Muy fácil. El vaso eres tú y el agua es el talento. ¿Lo ves?", le preguntó Mejide al tiempo que vaciaba el vaso derramando el agua en el suelo.

Encontronazo en el jurado

Fernando Montesinos, miembro del jurado, presenció la escena y no le pareció adecuada: "Risto, a mí esto que has hecho me parece demasiado humillante. Me da la sensación de que hay que mantener una serie de umbrales". Laura Pausini se puso en el medio del debate asegurando que Mejide no quería humillarlo.

Mejide respondió a Montesinos explicando lo que había sucedido: "Fernando, en primer lugar, te aconsejo que no me vuelvas a valorar a mí. Estamos para valorarlos a ellos. En segundo lugar, ya que me lo dices, sólo he puesto un ejemplo gráfico de lo que acaba de suceder".

Por último, el único juez que no había intervenido, Xavi Martínez, intentó darle una despedida más agradable al concursante: "Ese vaso muy bien vaciado ahora mismo. Tienes que llenarlo, pero de otras cosas. Vamos a buscarlo, ¿vale?".