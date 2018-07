Las polémicas más sonadas de la temporada televisiva.

U.M. La televisión es un medio dedicado al entretenimiento y la información, pero que habitualmente suscita polémicas de todo tipo a su alrededor. La temporada 2017-2018 no ha sido menos y ha despertado debates por doquier.

Opiniones de dudoso gusto, actitudes machistas y decisiones controvertidas han sido comunes en las cadenas más importantes de la parrilla nacional:

Los gestos machistas hacia María Gómez

Ha sido una de las más recientes. La periodista María Gómez, miembro del equipo que retransmitía el Mundial de Rusia 2018 en Mediaset, sufría dos gestos machistas por parte de aficionados. La reportera decidió denunciarlo en su cuenta de Twitter y compartió ambas situaciones. En la primera de ellas un hombre se abalanza hacia ella para darle un beso, sobre lo que Gómez comentó que "no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal".

Moscú. Hoy mismo.

Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo. pic.twitter.com/lzNkXgDxYG