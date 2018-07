Bustamante, Manu y Patry, finalistas de 'Bailando con las estrellas'

EP Después de mucho esfuerzo y dedicación Amelia Bono y Rubén se quedaron a las puertas de la gran final de ´Bailando con las Estrellas´. Tras la expulsión la semana pasada de Javier Hernanz y Rosa, la semifinal comenzó con cuatro parejas que se dejaron la piel sobre el escenario para formar parte de la gran final del programa de baile que tendrá lugar la próxima semana.

Con dos actuaciones por cada pareja, Bustamante y Yana rompieron el hielo sobre la pista interpretando ´Crazy in love´ con baile contemporáneo, y la salsa ´Ahora quién´. Sin duda alguna David Bustamante no empezó la gala con buen pie y es que se equivocó en uno de los pasos de la coreografía.

Muy descontento con su trabajo tras la actuación, Moira desde el jurado le animó: "Lo más importante es que lo estás disfrutando". Un análisis que terminó de convencer al cántabro.

Durante el programa pudimos ver un vídeo de lo más especial y es que Yana Olina y él han disfrutado de un viaje de lo más especial a la tierra del cantante, San Vicente de la Barquera. Aunque por el momento la pareja sigue sin querer confirmar su relación, lo cierto es que, en el vídeo, la química entre ellos y la complicidad es más que evidente. Como buen anfitrión y guía, David no dudó en explicarle a su compañera sus inicios en el norte de España de donde no quiere marcharse nunca.

?????????? "Por fin voy a ser yo el profesor y no el alumno" David Bustamante y Yana han visitado San Vicente de la Barquera, ¿te lo has perdido? https://t.co/iGR27VviC1 #Bailando10 pic.twitter.com/ALMvSqamWN — TVE (@tve_tve) 17 de julio de 2018

Por su parte, Patry Jordán y Rubén interpretaron 'Sorry y She'. Tras ellos también Manu Sánchez y Mireia enseñaron sobre el escenario todo lo aprendido durante la semana con ´Say my name´ y ´Umbrella´.

Los que finalmente no lograron convencer al jurado ni al público fueron Amelia Bono y Rubén que se quedaron a las puertas de la gran final con una samba a ritmo de ´Dancing Queen´ y ´España cañí´. Entre los invitados de esta semana en la gala pudimos ver a Merche, que interpretó su single ´Te lo mereces´ y Gloria Ramos, actriz de la película ´Campeones´ que bailó junto a Roger haciendo realidad uno de sus sueños, actuar en el programa.