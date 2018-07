C. G. Las series de televisión nos han regalado momentos inolvidables, personajes entrañables y también marcas conocidas a nivel mundial. Vivimos tan rodeados de publicidad que no es de extrañar que a los universos ficticios (y a veces inverosímiles) de la pequeña pantalla les pase lo mismo.

Aunque las marcas ficticias del cine y la televisión se usan para evitar la publicidad gratuita, algunas de ellas se han vuelto tan importantes en la historia que han traspasado la pantalla y han terminado haciendo negocios en la vida real.

Los Pollos Hermanos

'Breaking Bad', una de las series más aclamadas de los últimos años, nos dejó para el recuerdo la cadena de restaurantes Los Pollos Hermanos. El local que Walter White y Gus Fring usaban como tapadera en su imperio de la metanfetamina ha llegado incluso a traspasar la pequeña pantalla. En 2017 se abrió un restaurante de Los Pollos Hermanos en Texas, para delicia de los fans.

Iniciativa Dharma

El final de 'Perdidos' dejó un hueco en la parrilla televisiva que muchos de sus fans todavía no han sabido con qué completar. La serie de ABC nos regaló muchas intrigas a lo largo de sus seis temporadas. Uno de los mayores misterios era Dharma, la organización que se encargaba de investigar la isla en la que se encontraban los supervivientes del vuelo 815 de Oceanic Airlines.

Oceanic Airlines

Precisamente, la aerolínea en la que viajaban los supervivientes de 'Perdidos' es otra de las marcas ficticias más famosas de la televisión. Además de en esta serie, Oceanic Airlines ha aparecido en series como 'Fringe', 'Futurama' o en 'Érase una vez'.

Duff

Todos conocemos la afición de Homer Simpson por la cerveza, o mejor dicho, por una marca en concreto. Porque, ¿quién no ha oído hablar alguna vez de la cerveza Duff? Desde que 'Los Simpson' comenzaran su andadura televisiva han sido muchas las compañías que han intentado comercializar la cerveza. Sin embargo, no fue hasta 2006 que una empresa mexicana consiguió la patente.

Mariscos Recio

Si hay una marca ficticia que reina en la televisión patria, esa es sin duda alguna Mariscos Recio. Puede que no sea el imperio que su dueño nos hace creer, pero está claro que sus rimas y sus intentos por hacer publicidad han marcado a una generación.

Corporación Acme

Pero si hay una marca ficticia que reina sobre todas las demás, esa es Acme. La compañía americana que fabrica de todo (American Company that Makes Everything) existe en el universo de los Looney Tunes, aunque se hizo especialmente famosa por 'El Coyote y el Correcaminos'. ¿Quién no recuerda aquellos yunques o la dinamita con los que el coyote intentaba acabar con su archienemigo?

Morley

Los cigarrillos Morley, cuyo nombre y logotipo se asemejan demasiado a unos reales, han aparecido en multitud de series y películas. En la pequeña pantalla los hemos podido ver en 'The Walking Dead', 'Seinfeld', 'Breaking Bad', 'Orange is the new black', Prison Break' o 'Expediente X'. Fue en esta última serie donde la marca Morley se hizo especialmente famosa, ya que era la que fumaba el villano conocido como El Fumador.