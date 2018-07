Así suena 'Teléfono', el primer single de Aitana

EP / Madrid Ya se ha publicado el esperado primer single de la benjamina de ‘Operación Triunfo’, Aitana Ocaña. Tras el sensacional éxito que obtuvo con ‘Lo Malo’ junto a su compañera Ana Guerra, viene dispuesta a arrasar con Teléfono, su nuevo tema en solitario.

Un tema pop con aires latinos en español que rompe totalmente con lo que estábamos acostumbrados a oír dentro de la academia y es que Aitana ya mostró desde los castings su afán por el pop en inglés.

Con este rompedor tema Aitana envía un mensaje de desamor: "Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para así olvidarte". Y es que, tal y como comentaba ella misma en el rodaje del videoclip, escribió este tema en Los Ángeles días después de haber roto con su exnovio Vicente.

A pesar de que este nuevo sencillo ha salido hace pocas horas ya roza el millón de reproducciones en Youtube y todo apunta a que superará los temas individuales de sus compañeros de edición. Cepeda es el que por el momento más views ha alcanzado con un total de 9,8 millones de reproducciones con el tema Esta Vez que publicó el 1 de junio.

Los fans de Aitana han recibido este nuevo single con muchas ganas y aunque a la mayor parte le ha encantado, no todos ellos se muestran del todo contentos con el resultado. Twitter se ha llenado de comentarios de fans que reconocen sentirse decepcionadas con esta primera canción como solista y es que, al ver que la artista viajaba hasta Los Ángeles para componer el tema se esperaban algo mucho más arriesgado y no tan 'previsible'.

Puede que las tornas cambien en los próximos trabajos que lance la triunfita ya que ha dejado totalmente atrás su ruptura con Vicente y está viviendo uno de sus mejores momentos despuntando con este nuevo single, arrasando en los conciertos de OT y en las colaboraciones que hace con artistas del nivel de Luis Fonsi. Además, la triunfita no puede estar más feliz con su relación con Cepeda por lo que quizás el próximo vaya dirigido a él.