Jorge Javier Vázquez explica cómo logró perder peso

EP / Madrid Después de unas semanas desaparecido de la televisión con motivo tanto de sus vacaciones como de la preparacion del programa que presentarán dentro de unos meses (Gran Heramo VIP), Jorge Javier Vázquez ha reaparecido en la portada de la revista Lecturas dando una sorpresa a todos los que pasaban por el quiosco. No había más que mirar la portada para darse cuenta de que algo había cambiado. Y mucho.. Un impresionante cambio físico que confirma que el presentador se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida, con 15 kilos menos. Pero, ¿cómo ha conseguido este reto el presentador? Pues no, no ha sido gracias a una operación ni a "dietas milagro". Al menos no del todo.

Un sorprendente cambio físico que no ha pasado desapercibido para nadie y es que según desvela el propio Jorge Javier Vázquez en su entrevista para la citada revista (para la que trabaja habitualmente y en la que escribe casi todas las semanas), ha perdido nada más y nada menos que 15 kilos. "He perdido una cantidad de kilos que me da hasta vergüenza reconocer, pero lo cierto es que no sabía que me sobraban tantos", asegura el presentador confesando que ha perdido 15 kilos. La foto de la portada (la única que evidentemente ha querido compartir la revista al ser esta información una exclusiva) no deja lugar a dudas.

Aunque le ha costado desvelarlo, Jorge Javier Vázquez ha confesado su peso que son actualmente 70 kilos y asegura: "no recuerdo haber pesado nunca eso". De su relación anterior con la comida apunta: "Me engañaba muchísimo con el tema de los hidratos, haciendo ‘Deluxe’ o ‘Supervivientes’ me acostaba a las dos de la mañana y mi trabajo es muy sedentario, no me muevo absolutamente nada, ahora voy al gym".

"Me he hecho varias liposucciones, pero no hay nada mejor que una dieta equilibrada y sana, mucho mejor que una operación", sentencia Jorge Javier Vázquez en una entrevista en la que asegura que se ha hecho más de tres liposucciones pero que si llega a saber esto jamás hubiera entrado al quirófano. O eso confiesa. Vázquez había llegado asegurar en una entrevista que no le obsesionaba perder peso.