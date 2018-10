Eva González y otros fichajes polémicos de la televisión

G.T Que la presentadora de Masterchef, la modelo Eva González, pase a conducir el talent musical de Antena 3, 'La Voz', ha removido el panorama televisivo.

La que fuera Miss España 2003 llevaba cinco años a la cabeza del exitoso programa culinario de TVE, en todas sus versiones, cuando sorprendió a todos sus seguidores anunciando su salto a A3 para ponerse al frente de 'La Voz Kids' y 'La Voz Seniors' en el prime time.

El de Eva González es el último de los fichajes televisivos polémicos pero no el único. Cuando caras tan ligadas a una cadena, se van a otra, siempre se especula con las razones ocultas.

Ana Rosa, Silvia Jato, María Teresa Campos...también decidieron irse a la competencia en su día. Telecinco y Antena 3 siempre han estado a la gresca; Ana Rosa Quintana dejó 'Sabor a ti' en A3 para presentar con éxito el magazine matinal 'El programa de A R', desbancando en audiencia a la propia Campos, que acababa de fichar para liderar las mañanas con 'Cada día' en la cadena de Atresmedia.

Pablo Motos

'El Hormiguero' se estrenó en Cuatro con éxito hasta que la cadena decidió finalizar el contrato con la productora del programa. El presentador, no se quedó de brazos cruzados y llegó a un acuerdo con Antena 3 para continuar su espacio para todos los públicos que a día de hoy sigue siendo un éxito.

Sara Carbonero

La periodista deportiva era una de las caras más destacadas de La Sexta cuando recibió la oferta de Telecinco, en la que se incorporó al equipo de informativos de la cadena, viajando a Sudáfrica para la Copa Confederaciones y el Mundial de 2010.

Pilar Rubio

La periodista saltaba a la fama con 'Sé lo que hicisteis' pero Telecinco le hizo una oferta que no pudo rechazar. Sin embargo, los proyectos en Mediaset no funcionaron bien y el grupo decidió no renovarle el contrato. Actualmente, la pareja de Sergio Ramos ha vuelto a Atresmedia y colabora en 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

Eva Hache

La cómica aprovechó un descanso temporal de 'El Club de la Comedia' para presentar un programa en Cuatro, 'Guasabi', algo que no gustó nada a Atresmedia que no veía compatible que la presentadora pudiera ofrecer su imagen al mismo tiempo a la competencia. Así que le buscaron una sustituta para conducir el espacio de monólogos.

Hilario Pino

El periodista, ligado durante 14 años al grupo de Telecinco-Cuatro y uno de los rostros más representativos de las noticias de Mediaset, se incorporó a La Sexta Noche en 2014, tras cuatro meses de paréntesis laboral. Actualmente, también trabaja en el programa de tarde de Mamen Mendizábal, 'Más Vale Tarde'.

Santi Acosta

Santi Acosta, el que fuera el rey de los sábados en 'Salsa Rosa', también se mudó a Antena 3 para conducir 'Confidencial S.A' sin demasiado éxito ya que fue cancelado a las cinco emisiones por su baja audiencia.

Frank Cuesta

Frank Cuesta anunció en una carta que abandonaba el "mundo hipócrita de la televisión", un mensaje que sorprendió a Mediaset porque ni siquiera habían abordado la negociación. Tras decir adiós a Cuatro, Frank fichó por Discovery Max afirmando que era "el territorio que estaba buscando".

José Mota

Si algún nombre ha estado vinculado a la cadena pública ha sido el del humorista José Mota. Por ello, su fichaje por Telecinco en 2012 fue de lo más sonado; el cómico tendría su show semanal, participaría en otros espacios del grupo y colaboraría en proyectos cinematográficos. Dos años más tarde, Mota volvió a fichar por TVE.