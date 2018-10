'Masterchef Celebrity': Carmen Lomana, novena expulsada

M. García 'Masterchef Celebrity' dice adiós a una de las concursantes que más veces ha evitado la prueba de eliminación. Carmen Lomana se ha convertido en la novena expulsada del 'talent' culinario tras presentar un plato muy por debajo del nivel exquisito.

"Mi paso ha supuesto una experiencia, una forma de vivir muy diferente a la mía, cocinar, que a mi no me gusta mucho...ha sido maravilloso", reflexionaba la expulsada. De esta manera, vuelve a su particular día a día, que ya tenía ganas de recuperar: "Me invitaban a muchas cosas y a todo decía que no porque estaba con este tema. Estaba abducida por los fogones y quiero verme mona".

Más allá de las bonitas palabras, Carmen Lomana se volvió a casa con una de las valoraciones más directas y duras de la edición. Jordi Cruz, al ver su presentación, un crep, no pudo hacer otra cosa que indignarse: "Si te doy un veredicto a mi nivel en el momento en el que estamos...me genera tal cabreo que lo llevo tan arriba. Si te ríes me voy a enfadar de verdad. No lo hacen esto ni en el primer programa de la versión Junior".

Gracias a ti porque en el fondo te quería y me hacías reír al ponerte tan serio... perdóname ?? pero te aseguro que ya he aprendido a hacer Creps ?? — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 29 de octubre de 2018

De hecho, el chef sentenciaba que había sido una "demostración de muy pocas ganas y la incoherencia de que estés a estas alturas del programa". Samantha Vallejo-Nágera estaba de acuerdo con esta visión del catalán. La miembro del jurado apuntaba sus pocas ganas de esforzarse con los fogones. Por su parte, Pepe Rodríguez remarcaba el hecho de que la empresaria ha tenido la suerte de escudarse en sus compañeros porque iba "a la cola de quien se librabra".

Show dedicado a Pepe Rodríguez

Antes de abandonar los fogones para siempre, la que era considerada el talismán de la edición, regaló a la audiencia uno de los 'momentazos' de la noche.

En la valoración de una de las pruebas, Lomana se arrancó a cantarle una canción a Pepe Rodríguez y la italiana se ofreció a hacerle los coros. Así, con el único acompañamiento del chasquido de los dedos de ambas, la empresaria comenzó a cantar: "Pepito mi corazón, Pepitín, Pepitón, Pepito de mis amores...".