'OT 2018': Natalia se sincera en su clase más dura con Los Javis: "Me ridiculizaban y me llamaban puta cerda"

M. García Si algo nos ha enseñado esta edición de 'Operación Triunfo' ha sido visibilizar y ejemplificar diferentes lacras sociales. Primero fue Itziar Castro, que antes de ser despedida, reconoció en una clase grupal que la llaman "gorda" y la insultan "por ser feminista, lesbiana y diferente", y ahora ha sido el turno de Natalia.

Durante la clase de interpretación, Los Javis han intentado que la concursante intentase encontrar una circunstancia de "venganza" en su vida para poder interpretar con garra el tema 'Seven Nation Army' de The white stripes. Y buscando y buscando, Natalia ha dado con la situación perfecta para cantar la canción.

La triunfita ha desvelado que sufrió acoso por parte de algunos compañeros de su colegio. "Hay gente que se toma el permiso de intentar meterse en tu vida. Ya no por redes o mensajes, que también, sino que estás tan tranquila paseando, vuelves de estar con un colega, y de repente un coche pasa pitando y todos gritando", comenzó a contar la alumna mientras Los Javis la escuchaban atentamente.

"Esa peña me ha estado insultando por redes y luego me la cruzo por la calle y ni me mira, y ahora pasan en un coche y empiezan a gritar", razonó Natalia. La navarra fue más allá y desveló cómo la insultaban: "A la media hora estás en un parque tan tranquilamente con un amigo y ves que son los mismos pavos que están poniendo una canción tuya súper alto para ridiculizarte, y que vuelven a gritar lo mismo. Y que luego por redes te vuelven a decir de todo: 'yo canto mejor que tú', 'eres una puta cerda', 'esto solamente demuestras lo que eres'".

Tras acabar de contar su vivencia, Javier Calvo y Javier Ambrossi han animado a Natalia que piense en ese episodio de su vida mientras prepara e interpreta la canción, para sacar de dentro de sí misma la rabia que quieren que exprese con 'Seven Nation Army'.