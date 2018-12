'GH VIP': Asraf es el cuarto finalista en una noche de lágrimas y cuentas pendientes

M. García 'Gran Hermano VIP' vivió la noche de las cuentas pendientes y la expulsión de su cuarto finalista. Asraf, con menos del 1%, se convirtió en el eliminado a las puertas de la gran final tras haberse revelado como uno de los concursantes más falsos de la edición. Y es que los bandazos que ha ido dando entre los grupos de la casa le han pasado factura. Por su parte, Suso, Koala y Miriam continúan su carrera hacia el maletín.

Pero el modelo no solo ha sido protagonista por su expulsión. La noche de las cuentas pendientes le tenía varias sorpresas preparadas. Aurah visitó la casa para aclarar el principal motivo que la tiene preocupada fuera de la casa: la amistad que mantenían Suso y Asraf. Ya en su anterior visita, la canaria le aseguró a Suso que el modelo no era un amigo verdadero. El programa aprovechó que los tres estaban en la misma habitación para mostrar las imágenes de las que la joven le había advertido al catalán.

En ellas, Asraf aseguraba que Aurah "tiene un carácter insoportable" y que le "es muy falsa", algo que bastó al concursante para arremeter contra su amigo: "Empezamos mal. Si tú me quieres como amigo, tienes que proteger a mi novia". Por su parte, el modelo se defendió alegando que debía decir lo que pensaba: "Aurah es una concursante más, no la miro como tu novia". Suso, totalmente dolido, dio por zanjada la discusión: "Esto es una mierda lo que has hecho. Tengo una sensación como si me hubieran atravesado".

La neurona de Suso le ha dicho que si subía Aurah a enfrentarse con Asraf...entonces él , como novio HENAMORADO tenía que enfadarse con Asraf por su chica.

PATÉTICO #SomosLaAudiencia13#GHVIPGala14 pic.twitter.com/Y0waloPE57 — Konfú ?? (@Konfupipiola) 13 de diciembre de 2018

Omar y Asraf se reencuentra

Justo después de la visita de Aurah, Asraf ha tenido la oportunidad de reencontrarse con Omar Montes, aquél que prometió hacerle "la vida mártir" por "quitarle" la novia, pero que después se convirtió en su amigo para, más tarde, enemistarse de nuevo. El cantante, a espaldas de Isa Pantoja, regresó a Guadalix para llamarle a Asraf "Judas".

Así ha sido el reencuentro entre Omar y Asraf para ajustar cuentas ¡Tensión! ?? #GHVIPGala14 pic.twitter.com/EJe4rhHwnZ — Gran Hermano (@ghoficial) 13 de diciembre de 2018

Derrumbado y sin apoyos

Tras recibir todos estos varapalos, Asraf se derrumbó. "Todo lo que he hecho ha sido de corazón", aseguraba mientras se despedía de sus compañeros, a los que deseaba todo lo mejor.

Ya en plató la tensión no terminó para él. Su hermano, después de darle un abrazo intenso, le abroncó por su comportamiento en el concurso, mientras que Chabeita y Omar cargaron duramente contra él: "Es todo mentira, es un mentiroso y un falso".

Tony a Asraf: "Yo me he ido antes que tú pero creo que soy más ganador que tú la verdad" #GHVIPGala14 pic.twitter.com/qV3wEvpGOb — Gran Hermano (@ghoficial) 14 de diciembre de 2018

Pero no fueron los únicos que le criticaron. Tony Spina no perdió la oportunidad para arremeter contra su mayor enemigo dentro de la casa: "Eres muy poco caballero por decir que has estado con una chica cuando es mentira. Y aunque fuera cierto, tampoco deberías de decirlo. ¡Qué vergüenza!". Estas actitudes por parte de sus excompañeros dejaron al expulsado totalmente descolocado. "¿Tantas cagadas he pegado?", se cuestionó.